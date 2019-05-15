Çöz-Öğren uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan açıköğretim sınavlarına dilediğiniz her yerden hazırlanabilmeniz mümkün.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik geliştirilen Çöz-Öğren uygulaması, yüzlerce farklı derse ait binlerce soru çeşidi ni sizlere sunuyor. Fakülte, program ve dönem seçimi yaparak ilgili derslerin deneme sınavlarına erişebileceğiniz uygulamada, ara sınavlara ve final sınavlarına dilediğiniz her yerden çalışabilme kolaylığına sahip olabiliyorsunuz.

Seçimlerinizi kaydettikten sonra uygulamaya her girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebilme özelliği sunan Çöz-Öğren uygulaması, çözdüğünüz deneme sınavları için sınav performanslarınızı değerlendirme ve gelişim gözlemleme gibi özellikleri de sizlere sunuyor. Eğer siz de açıköğretim fakültesi öğrencisiyseniz, Çöz-Öğren uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek sınavlara rahatlıkla çalışabilirsiniz.