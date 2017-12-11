CPU DasherX, Apple A7 veya daha üst yonga setleri için sunulmuş, 64-bit modunda çalışan ve birçok bilgiyi gösterebilen basit bir uygulamadır. Bu uygulama ile cihazınız tüm bilgilerine, CPU bilgisine, hemen hemen tüm 64-bit ARM komut kümesine (genel amaçlı talimatlar ve SIMD ve VFP talimatları da dahil) erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca matris çarpımı, to-gri görüntü işleme algoritması ve görüntü konvolüsyon algoritması hakkında da size detaylı bilgi sunma yeteneğine sahiptir.

Cihazınızın sadece CPU değil GPU bilgisini de öğrenmek istiyorsanız CPU DasherX'i indirebilirsiniz. GPU'nuzun her bir algoritma optimizasyonunu ayrıntılı şekilde öğrenebilir ve detaylı donanım bilgisine sahip olabilirsiniz.

İnternete ihtiyaç duymayan uygulama, reklam içermemesiyle de dikkat çekiyor. CPU DasherX'i iPhone ve iPad'leriniz için kullanabilirsiniz.