Bilgisayarınızın ilk güne nazaran daha yavaş çalışmasının ardında pek çok neden yatabilir ancak bazı durumlarda ana neden sisteminizi gereksiz yere meşgul eden dosyalar olabilir. Bu gibi durumlarda sistem temizleme programları ihtiyaçlarınıza büyük ölçüde yanıt verecektir. Sizler için derlediğimiz bu listemizde en iyi sistem temizleme programları ile karşınızdayız.

Sistem Temizleme Programı Nedir?

Şu sıralar kullanabileceğiniz en iyi sistem temizleme programları; gereksiz dosyaları temizlemek, bilgisayarınızın ince ayarlarını düzenlemek ve güvenlik ayarlarını optimize etmek gibi çeşitli işlevlere sahiptir. Bu sayede bilgisayarınızı meşgul eden gereksiz dosyalardan ve ayarlardan kurtularak, sisteminizin daha hızlı çalışmasını sağlarlar.

Temel olarak baktığımızda Windows'un yerleşik sistem bakım araçlarını kullanarak bu programların yaptığı çoğu optimizasyonu kendiniz de yapabilirsiniz ancak açık bir şekilde zaman alır. Süreci daha kısa ve etkin hale getirmek istiyorsanız, ücretsiz sistem temizleme programları sizin için en uygun seçenek olacaktır.

En İyi Sistem Temizleme Programları Neler?

CCleaner

IObit Advanced SystemCare

Ashampoo WinOptimizer Free

SlimCleaner

Xleaner

1- CCleaner

Kullanıcılara Free ve Professional olmak üzere iki farklı seçenek sunan CCleaner; dosya temizleme, bilgisayar hızlandırma, program kaldırma, kayıt defteri temizleme, kalıcı silme ve benzeri pek çok işlevi yerine getirebilen iyi bir sistem temizlik uygulaması olarak öne çıkıyor.

Professional sürümde sağlık testi, program güncelleme, gerçek zamanlı izleme, planlı temizleme, otomatik güncelleme ve müşteri destek seçenekleri de kullanıcılara sunuluyor. Dileyen kullanıcılar Professional sürümün otuz günlük ücretsiz deneme sürümünden faydalanabiliyor.

2- IObit Advanced SystemCare

Milyonlarca kullanıcının beğenerek kullandığı sistem optimizasyon uygulaması Advanced SystemCare, bilgisayarınızın gereksiz dosyalardan ve ayarlardan arınmasını sağlayarak daha hızlı ve kararlı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar dilerlerse ücretsiz sürümü, dilerlerse de ücretli sürümü kullanabiliyor.

Bünyesinde disk birleştirme ve kayıt defteri birleştirme gibi özelliklere de ev sahipliği yapan program, bu sayede disk performansınızı artırmanıza da destek oluyor. Advanced SystemCare içerisinde yer alan tarayıcı koruma araçları tarayıcı eklentisi kaldırma ve ana sayfa değiştirme engelleme konularında da çözüm üretiyor.

3- Ashampoo WinOptimizer Free

Ashampoo WinOptimizer, bilgisayar kullanıcılarının sistem performansını artırmak veya sistem ayarlarını optimize edebilmek için ihtiyaç duyabilecekleri her tür aracı kendilerine sunan gelişmiş bir sistem bakım aracıdır. Anlaşılır ve kolay kullanılabilir bir kullanıcı arayüzüne sahip olan WinOptimizer üzerinde yer alan genel sekmesi altında sistem özelliklerine ve ayrıntılarına hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda genel sekmesi altında bellek kullanımı ve sabit diskleriniz ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Modüller sekmesi altında yer alan sistem bakım, performans artırma, Windows özelleştirme, sistem analizi, dosya araçları ve genel başlıkları altında yer alan farklı araçları kullanarak ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

4- SlimCleaner

SlimCleaner, bilgisayar sistemi üzerinde detaylı incelemeler yaparak, sistemi olabilecek en iyi çalışma durumuna getirmeye çalışır. Bakım sonrasında gereksiz ve silinebilir dosyaları da temizleyebilen bakım programı ücretsiz olmasıyla da artı bir avantaj sağlıyor.

Bilgisayarda kurulu olan programları başarılı bir şekilde, artık dosya bırakmadan kaldırabilen SlimCleaner, sistem üzerinde çalışan uygulama ve işlemleri de kontrol etmenizi sağlar. Bununla birlikte başlangıç öğelerini de bu program üzerinden düzenleyebilirsiniz. Sistem üzerinde bulunabilecek olası zararlı yazılımları tespit etme yeteneğine sahip olan SlimCleaner ile bakım sonrasında bilgisayarınızın olabildiğince hızlı ve kararlı çalışmasını sağlamak mümkün olabiliyor.

5- Xleaner

Xleaner kullanıcıların kolaylıkla kendi bilgisayarlarını gereksiz dosyalardan temizlemeleri için geliştirilmiş etkin ve yararlı bir uygulamadır. Xleaner ile internet geçmişi, çerezler, önbellek, tarayıcınızın otomatik tamamlama belleği, temp klasörleri, arama geçmişi, web tarama sonuçları vb. sabit diskinizde yer kaplayan gereksiz şeyleri temizleyerek bilgisayarınızın performansını arttırabilirsiniz.

Sonuç

Sizler için hazırladığımız bu içerikte en iyi sistem temizleme programları ile karşınızdaydık. Bu listede yer alan programlardan herhangi birisini kullanarak bilgisayarınızdaki gereksiz programları temizleyebilir ve bilgisayarınızın hızını ve kararlılığını artırabilirsiniz.

Peki siz bu listede yer alan programlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz sistem temizliği için hangi programı kullanıyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.