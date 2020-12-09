%100 CPU Kullanımı Sorunu ve Çözümü

Windows 10 kullanıcılarının sık sık karşılaştığı bir sorun olan %100 işlemci kullanımı sorunu ve çözümü ile karşınızdayız. Peki ama bilgisayarınızdaki işlemci kullanımı nasıl düşürülür ve işlemci kullanımı düşürmek için neler yapılabilir? Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm bu detaylara daha yakından göz atacağız.

Öncelikle ufak bir bilgilendirme yapmamız gerekirse işlemcinin yoğun bir şekilde kullanılması farklı durumlardan ve sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin çalıştırdığınız programlar, arka planda çalışan programlar, bazı ayarlar ve hatta kötü senaryoda virüsler işlemcinizin tamamen işgal edilmesine neden olabilir.

%100 İşlemci Kullanımı Sorunu ve Çözümü

Sebep her ne olursa olsun sorunu bilmek, çözüme ulaşmak adına önemlidir. Sizler için oluşturduğumuz bu rehberde de farklı sebepler üzerine farklı çözüm yollarından bahsedeceğiz ve bu sorunun üstesinden gelmenize yardımcı olmaya çalışacağız. Eğer hazırsanız, başlayalım.

1- Virüsler

Öncelikle kötü senaryo üzerinde durmakta fayda var çünkü sebepsiz yere işgal edilen işlemcilerin arkasında yatan en büyük sebep, kötü amaçlı yazılımlardır. Bu noktada işe bir antivirüs programı kurarak başlamanız gerekiyor. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sizin için en uygun antivirüs programını seçebilir ve cihazınıza indirebilirsiniz.

Bunun ardından derin bir tarama başlatın. Sonuç her ne olursa olsun, antivirüs programını bilgisayarınızda tutmayı ve onu periyodik olarak güncelleyerek çalıştırmayı ihmal etmeyin. Eğer görünürde herhangi bir sorun yoksa bir alttaki madde ile devam edelim.

2- Arka Plan Servisleri

Bunun ardından Görev Yöneticisi servisini çalıştıralım ve programları / servisleri / hizmetleri işlemci kullanımına göre sıralayalım. Burada ihtiyacınız olmayan programları kapatarak devam edebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarın açılışında devreye giren, yani otomatik olarak açılan, programları da kısıtlamak faydalı olacaktır.

3- Programlar

Son ihtimal ise çalıştırdığınız programlarla ilişkili.

Bu noktada yapabileceğiniz pek fazla şey yok. Eğer varsa o programın Lite sürümünü kullanmayı deneyebilirsiniz. Öte taraftan birçok programda buna benzer sorunlar yaşıyorsanız işlemciniz, hızınıza ayak uyduramıyor olabilir. Bu noktada işlemciyi yükseltmeyi ya da yeni bir bilgisayar almayı değerlendirmeniz daha doğru olacaktır.

Eğer yukarıda yer alan maddeler soruna çözüm üretmediyse işletim sistemini sıfırlayıp temiz bir kurulum yapmayı da düşünebilirsiniz. Bu kurulumun ardından yüklediğiniz programlara dikkat ederek daha kararlı bir deneyim elde etmeniz mümkün olacaktır.

Peki siz bu rehberde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve işlemci kullanımınızı düşürebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.