Assetto Corsa Sistem Gereksinimleri
Piyasadaki en iyi yarış simülasyonlarından biri olan Assetto Corsa’nın sistem gereksinimlerini merak ediyorsanız bu yazımıza muhakkak bir göz atın.
Oynayabileceğiniz en iyi yarış simülasyonlarından biri olan Assetto Corsa; grafikleri, sürüş hissi ve aşırı detaycı yapısıyla araç severleri mest eden bir yapım.
Android İçin En İyi Yarış Oyunları
Yarış oyunları, bilgisayarlardan bile önce, atariler çıktığından beri hayatımızda olan oyun kategorilerinden bir tanesi. Atarilerimizde oynadığımız F-1 Race oyununu hatırlamayan yoktur sanırım.
Kunos Simulazioni tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir yarış simülasyonu olan Assetto Corsa 2014 yılında piyasaya sürüldü. 2014 yılından bu oyuna simülasyon tutkunlarının favori oyunlarından biri olan bu oyun çıktığı günden bugüne kadar her zaman iyi anılan bir yapım olmuştur.
Yarış Oyunu Assetto Corsa Mobile Çıkış Tarihi Açıklandı
Assetto Corsa Mobile çıkış tarihi paylaşıldı. PC ve konsollarda yer alan popüler yarış oyunu çok yakında iOS platformuna da gelecek.
Assetto Corsa’nın çok sevilmesinin ve başarılı olmasının pek çok sebebi var. Bunlardan biri de oyunun çok düşük sistem gereksinimlerine sahip olması. Assetto Corsa sistem gereksinimleri bakımından son derecede iyi bir oyun. Üstelik az sistem istemesine rağmen oldukça iyi bir görsel kaliteye sahip olması da cabası. Bu nedenle Assetto Corsa için oldukça optimize bir oyundur diyebiliriz. Aşağıda sizler için Assetto Corsa sistem gereksinimlerini listeledik. Bu detaylı ve hız dolu oyunu sisteminiz kaldırıyor mu gelin öğrenelim.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Assetto Corsa Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10
- İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 10.1 (AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Assetto Corsa Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10
- İşlemci: AMD Six-Core CPU, Intel Quad-Core CPU
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11 (AMD Radeon 290x, Nvidia GeForce GTX 970)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Assetto Corsa’nın sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Assetto Corsa oynuyor musunuz? Sisteminiz Assetto Corsa’yı kaldırıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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