Oynayabileceğiniz en iyi yarış simülasyonlarından biri olan Assetto Corsa; grafikleri, sürüş hissi ve aşırı detaycı yapısıyla araç severleri mest eden bir yapım.

Kunos Simulazioni tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir yarış simülasyonu olan Assetto Corsa 2014 yılında piyasaya sürüldü. 2014 yılından bu oyuna simülasyon tutkunlarının favori oyunlarından biri olan bu oyun çıktığı günden bugüne kadar her zaman iyi anılan bir yapım olmuştur.

Assetto Corsa’nın çok sevilmesinin ve başarılı olmasının pek çok sebebi var. Bunlardan biri de oyunun çok düşük sistem gereksinimlerine sahip olması. Assetto Corsa sistem gereksinimleri bakımından son derecede iyi bir oyun. Üstelik az sistem istemesine rağmen oldukça iyi bir görsel kaliteye sahip olması da cabası. Bu nedenle Assetto Corsa için oldukça optimize bir oyundur diyebiliriz. Aşağıda sizler için Assetto Corsa sistem gereksinimlerini listeledik. Bu detaylı ve hız dolu oyunu sisteminiz kaldırıyor mu gelin öğrenelim.

Assetto Corsa Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10

: Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10 İşlemci : AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ

: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 10.1 (AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460)

: DirectX 10.1 (AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Assetto Corsa Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10

: Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10 İşlemci : AMD Six-Core CPU, Intel Quad-Core CPU

: AMD Six-Core CPU, Intel Quad-Core CPU Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 11 (AMD Radeon 290x, Nvidia GeForce GTX 970)

: DirectX 11 (AMD Radeon 290x, Nvidia GeForce GTX 970) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Assetto Corsa’nın sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Assetto Corsa oynuyor musunuz? Sisteminiz Assetto Corsa’yı kaldırıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.