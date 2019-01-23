Windows için En İyi 10 Ücretsiz Benchmark Programı

Ekran kartınızı overclock işlemine soktunuz veya bilgisayarınıza yeni bir donanım bileşeni taktınız ancak nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsunuz. Benchmark uygulamaları bunun için harika bir yol ve en iyi kıyaslama yazılımları çoğu zaman ücretsizdir.

Benchmark yazılımı genellikle hız aşırtma veya fan hızı ayar değişikliklerine izin verir. Bu seçenekler, kullanıcıların yazılım yoluyla donanım değişikliklerini yapılandırmalarını sağlar. Aşağıda sizler için genel performans ve yalnızca ekran kartını veya sadece işlemciyi inceleyebileceğiniz uygulamalara yer verdik. İşte sizin için hazırladığımız en iyi 10 benchmark uygulaması:

Genel performans testi için:

1) CPU-Z

CPU-Z kullanıcılara, özellikle CPU'nuzla ilgili olarak bilgisayarınızın donanım özelliklerinin tam bir özetini veriyor. Anakart, RAM ve ekran kartınız hakkında detaylı bilgi sunuyor ve donanım markalarını ve modellerini görselleştirmek için mükemmel bir arayüze sahip. Bilgilerin TXT dosyasını Araçlar seçeneğini kullanarak da kaydedebiliyorsunuz.

2) HWMonitor

HWMonitor sadece bilgisayarınızdaki donanım bileşenlerinin markasını ve modelini görselleştirmekle kalmaz, aynı zamanda parametreleri canlı olarak gösteriyor. Bu parametreler güç tüketimi, fan hızları, kullanım yüzdesi, saatlik hızları ve sıcaklığı içerir. Örneğin bilgisayarınız aşırı ısınan bir bileşen yüzünden sık sık kapanıyorsa, HWMonitor ile bunu tespit edebilirsiniz.

3) SiSoftware Sandra Lite

SiSoftware Sandra Lite, bilgisayarların çalışma şekli hakkında çok iyi bilgi sahibi olan ve birden fazla bilgisayarda detaylı analiz yapması gereken işletmeler için tasarlanmış, tam özellikli bir değerlendirme paketi olarak sunuluyor. Bilgisayarınızın hafıza bant genişliğini test etmek ister misiniz? Sorun değil. Ağ performansını karşılaştırmak ister misiniz? Hemen yapabilir . Bilgisayarınızın güç verimliliğini ölçmek ister misiniz? Evet, Sandra bunu da yapıyor.

4) Speccy

CCleaner'ın yaratıcısı Piriform tarafından geliştirilen Speccy, bir bilgisayarın donanım yapılandırmasını basit bir şekilde düzenleyebildiğinden dolayı oyun toplulukları arasında bir hayli popülerdir. Speccy açıldıktan sonra, bilgisayarınızda şu anda mevcut olan tüm bileşenlerin ve çoğu sürücünün ayrıntılı bir özetini sağlayacaktır.

Pencerenin sol tarafındaki parametreleri tek tek tıklarsanız, sıcaklık, voltaj, fan hızları ve daha fazlası dahil olmak üzere donanımlarınız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

5) Fraps

Kullanımı ve yapılandırması kolay olan Fraps, kullanıcıların FPS'lerini zaman içinde görüntülemelerini ve kaydetmelerini sağlar. Fraps yeni özellikleri sayesinde donanımı test etmek veya bilgisayarınızı overclock etmek için çok yararlı olabilir. Tabii ki bunların dışında oyunlarda video çekebilir ve aynı zamanda FPS durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Sadece işlemci testi için:

6) CineBench

CineBench, mevcut olan en kapsamlı ve güvenilir CPU testini sunan uygulamadır. İşlemcinin performansını ölçmek için büyük ölçüde CPU tarafından üstlenilen bir görev haline getiren bir görüntü oluşturur ve diğer gerçek dünya testleriyle karşılaştırır. Bu simülasyon sayesinde genel bilgisayar performansınızı veya CPU ve GPU'nuzu bir arada test edebilirken, özellikle CPU'nuzun mevcut işlemci çekirdeğini kontrol edebilirsiniz.

7) RealBench

RealBench, render testiyle CPU benchmark işlemini gerçekleştiren bir başka uygulma örneğidir. Uygulama içerisinde hepsi bir arada bulunan render için dört test kullanılır: Görüntü Düzenleme, H.264 Video Kodlama, OpenCL ve Ağır Çoklu Görev. Bu testleri yaparak CPU gücünüzü görebilir ve overclock öncesi bilgi alabilirsiniz.

Sadece GPU testi için:

8) MSI Afterburner

MSI Afterburner en iyi canlı GPU izleme aracıdır. Afterburner, kullanıcılarına detaylı overclock test sonuçları sunabilir. Ekran kartı parametrelerini görmeniz için ihtiyacınız olan her parametreyi izler: saat hızı, sıcaklık, RAM kullanımı, fan hızı ve çekirdek başına CPU kullanımı. Ayrıca başlangıçta overclock profillerini kaydedebilir ve sonradan aktif hale getirebilirsiniz. Böylece her zaman başlangıçta kişisel overclock tercihini uygulamış olacaksınız.

9) Unigine Suite

Unigine Suite yıllardır ekran kartları için overclock test yazılımı olmuştur. Örneğin aşırı güçlü bir overclock uzun vadede GPU'nuza zarar verme olasılığına sahipse, Unigine motorları maksimum performans ve istikrarı sağlamak için GPU'yu kıyaslama ve dayanıklılık testi yapmalarını sağlar. Böylelikle overclock yapmadan önce test etmiş olur ve ekran kartınızın nasıl bir sonuç vereceğini görebilirsiniz.

10) FutureMark Suite