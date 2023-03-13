Windows 10 Yüksek CPU Kullanımını Engelleme Nasıl Yapılır?

Yüksek CPU kullanımı, Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarların düzgün şekilde kullanılamamasına yol açıyor. Peki, bu sorunu çözmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor? Hazırladığımız rehberde problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.

Windows 10 işletim sistemine sahip olan PC'lerde bazen bazı can sıkıcı problemler ile karşılaşılabiliyor. Bu problemler arasında yüksek işlemci kullanımı da bulunuyor. Bilgisayarın performansını etkileyen problem ile karşılaştıysanız aşağıda yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Yüksek CPU Kullanımını Engelleme Yöntemleri

Bilgisayarı kapatıp açın.

Arka plandaki gereksiz programları sonlandırın.

Virüs taraması yapın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Güç modunu kontrol edin.

Bilgisayarınızı temizleyin.

Kayıt defterinı düzenleyin.

Güncelleme ayarlarını değiştirin.

Bildirim ayarlarını kontrol edin.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Yüksek işlemci kullanımı sorununu çözmek için bilgisayarı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer sorun düzelmediyse bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Arka Plandaki Gereksiz Programları Sonlandırın

Arka planda çalışan programlar, RAM ve işlemcinin bir kısmını kullanır. Bu nedenden ötürü Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açabilir ve arka planda çalışan gereksiz programları sonlandırabilirsiniz. Windows ile beraber gelen aracı kullanmak istemezseniz Görev Yöneticisi alternatifleri tercih edebilirsiniz.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bazı zararlı yazılımlar yüksek işlemci kullanımına yol açabilir. Dolayısıyla bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını anlamak için virüs taraması yapın. Antivirüs programları, zararlı yazılımları tarar ve tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları temizler.

Sürücüleri Güncelleyin

Bazı eski sürücüler, can sıkıcı probleme yol açabilir. Bilgisayarınızda yer alan sürücüleri güncelleyerek sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edebilirsiniz. İster Windows'un Aygıt Yöneticisi aracını kullanabilir isterseniz driver güncelleme programları kullanarak işlemin çok pratik şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows işletim sistemini güncellemek için ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin. "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin ve hemen ardından "Windows Update" sekmesinden "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın. Bunun ardından güncelleme işlemini başlatın.

Güç Modunu Kontrol Edin

Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız görev çubuğunun sağ alt köşesinde yer alan pil simgesine tıklayabilir ve güç modunu kontrol edebilirsiniz. Güç modunu "Daha iyi pil" veya "En iyi performans" şeklinde değiştirmeyi deneyin. Bu isimler, bilgisayardan bilgisayara değişiklik gösterebilir.

Bilgisayarınızı Temizleyin

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise bilgisayarı temizlemektir. Zaman içerisinde bilgisayar kasasının içerisine toz ve kir birikebiliyor. Bu da işlemci ve ekran kartı gibi donanım bileşenlerinin fanlarının düzgün şekilde çalışmasını engelleyebilir.

Söz konusu nedenden ötürü bilgisayarın fişini ve kablolarını çekebilir, kasanın bir kapağını açabilir ve çok dikkatli şekilde temizleyebilirsiniz. Temizlik esnasında kasanın içerisinde yer alan donanım bileşenlerine zarar vermemeye özen gösterin. Yanlış bir işlem sonucunda donanım bileşenleri çalışmayabilir. Bu da daha büyük bir problemdir.

Kayıt Defterini Düzenleyin

Kayıt defterini kullanarak Windows 10’a yapılacak ince bir ayar, sistemin yüksek CPU talebini durduruyor. Bunun için klavyenizde Windows tuşu + R basarak açılacak pencereye regedit yazmanız ve Kayıt Defteri penceresine ulaşmanız gerekiyor.

Kayıt defterine ulaştığınızda bu pencerenin solundaki adres sekmelerinden HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TimeBroker adresini bulana kadar devam edin ve burada Start olarak belirlenmiş kayıt parçacığına ulaşın. Bu kayıda 2 kere tıklayarak burada yazan değeri 3'ten 4'e değiştirin. Bu ayar CPU kulanımını azaltacaktır.

Güncelleme Ayarlarını Değiştirin

Windows 10 Hızlı İşlem Merkezine ulaşarak Tüm Ayarlar seçeneğinden Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine gidin. Burada Gelişmiş Seçenekleri seçin. Karşınıza çıkan pencereden Güncelleştirmelerin Nasıl Teslim Edileceğini Seç maddesine tıklayın.

Yeni açılan pencerede Birden Çok Yerden Güncelleştirmeler başlığı altındaki açıklamanın altında yer alan anahtarı kapatın. Böylece CPU kullanımının artmasını engellemiş olacaksınız.

Bildirim Ayarlarını Kontrol Edin

Windows 10 bildirimlerinin bazı noktalarda çok fazla CPU tükettiği saptanmış. Windows 10’un her dakika size bir bildirim göndermesini istemiyorsanız bu özelliği kapatarak CPU kullanımını daha az bir seviyeye indirebilirsiniz.

Bunu yapmak için Hızlı Erişim Merkezi>Sistem>Bildirimler ve Eylemler sekmelerini takip ederek Bildirimler kısmında kısıtlamalara gitmeniz faydalı olabiliyor.

Bu yazıda Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda yüksek CPU kullanımını engelleme yöntemlerini açıkladık. Eğer can sıkıcı problemi farklı yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.