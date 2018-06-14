Akıllı telefon ve tabletler için ücretsiz olarak yayınlanan Crown of Mad City, bir aksiyon oyunudur.

Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak oynanabilen yapımda, GTA tarzında bir yapı bizleri karşılıyor. Oyun içerisinde karakterimiz ile şehirdeki suçlulara karşı mücadele ediyor ve onları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Tatmin edici düzeydeki grafikleri ile oyuncuların ilgisini çeken yapım, sadece Android platformunda binden fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır.

CreativeLab Games tarafından geliştirilen mobil aksiyon oyununda benzersiz çok sayıda görev yapacak ve karakterimizi geliştirmeye çalışacağız. Oyun içerisinde Jimmy adındaki eski bir askeri kontrol edecek ve aksiyon dolu çatışmalara girerek adeta şehrin altını üstüne getireceğiz.

Çarpıcı grafiklerin yer aldığı mobil yapımda oyuncular için basit kontroller bulunuyor. Oyuncular basit kontroller sayesinde aksiyon deneyimine hızlı bir giriş yapacak ve geniş açık dünyada mücadele edecekler. Oyuncular oyun içerisinde çeşitli zorluklarla mücadele edecek ve silah kullanma deneyimlerini artırmaya çalışacaklar.

Oyun içerisinde bulunan talim alanlarında benzersiz siahları kullanabilecek ve tarzmız olan silahı seçebileceğiz. Ayrıca oyun içerisinde araç sürebilecek ve driftte yapabileceğiz.