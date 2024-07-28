2024’ün en çok beklenen filmlerinden biri olan Furiosa: A Mad Max Saga, yıla damgasını vuran yapımlardan oldu. George Miller tarafından yönetilen ve yazılan bu film oldukça beğenildi. A Mad Max Saga oyuncuları ise filmin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Gelin A Mad Max Saga oyuncuları kimlerden oluşuyormuş bir göz atalım.

Tüm Furiosa: A Mad Max Saga Oyuncuları Listesi

Anya Taylor-Joy - Furiosa

- Furiosa Chris Hemsworth - Dementus

- Dementus Tom Burke - Praetorian Jack

- Praetorian Jack Alyla Browne - Young Furiosa

- Young Furiosa George Shevtsov - The History Man

- The History Man Lachy Hulme - Immortan Joe / Rizzdale Pell

- Immortan Joe / Rizzdale Pell John Howard - The People Eater

- The People Eater Angus Sampson - Organic Mechanic

- Organic Mechanic Charlee Fraser - Mary Jabassa

- Mary Jabassa Elsa Pataky - Vuvalini General / Mr. Norton

- Vuvalini General / Mr. Norton Nathan Jones - Rictus Erectus

- Rictus Erectus Josh Helman - Scrotus

- Scrotus David Field - Toe Jam

- Toe Jam Rahel Romahn - Vulture

- Vulture David Collins - Smeg

- Smeg Goran D. Kleut - The Octoboss

- The Octoboss CJ. Bloomfield - Big Jilly

- Big Jilly Matuse - Fang

- Fang Ian Roberts - Mr. Harley

- Mr. Harley Guy Spence - Mr. Davidson

2015 yılında yayınlanan Mad Max: Fury Road’un prequel’i olan A Mad Max Saga’nın başrolü, güzelliği ve oyunculuğu ile göz dolduran Anya Taylor-Joy oldu. Önceki filmdeki Furiosa karakterinin gençliğini canlandıran Anya Taylor-Joy, bu rolün üstesinden çok iyi gelmiş. Furiosa karakterinin nasıl oluştuğunu gözler önüne seren bu filmde güzel oyuncu çok iyi bir performans göstermiş.

Kariyeri boyunca pek çok farklı rolde yer alan Anya Taylor-Joy, Furiosa karakterinin gençliği için çok iyi bir seçim olmuş. Keşke sonraki yapımlarda da bu oyuncuyu aynı rolde görebilsek.

Filmin ikinci büyük ismi ise Dementus rolündeki Chris Hemsworth’tür. Marvel filmlerindeki Thor rolü ile akıllarımıza kazınan yakışıklı oyuncu, bu filmde kötü adam olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Chris Hemsworth bizim için Thor olsa da, bu filmde o algı tamamen kırılıyor. Yetenekli oyuncu kendisini gerçekten çok farklı bir role bürümüş.

Furiosa’ya acılar çektirten, filmin başından sonuna kadar ana karaktere yaptıkları ile öne çıkan Dementus karakteri adeta kıyamet sonrasında dirilmiş bir “Jül Sezar” gibi.

Önceki filmden gördüğümüz “Ölümsüz Joe” ve ekibi de bu filmde yer alıyor. İkonik kötü karakter Joe, tüm korkunçluğu ve vahşetiyle bu filmde de karşımıza çıkıyor. Joe’nun Furiosa ile olan ilişkisi de bu filmde detaylandırılıyor. Furiosa’nın Joe ile nasıl tanıştığı ve sonrasında neler yaşandığı bu filmde epey bir işleniyor. Lachy Hulme tarafından canlandırılan Joe karakterini tekrardan görmek epey güzel.

Furiosa: A Mad Max Saga konusu, oyuncuları, aksiyon sahneleri, replikleri ve unutulmaz anları ile zihnimize kazınan bir film oldu. Elbette Furiosa: A Mad Max Saga oyuncularının da bunda payı epey büyük. Eğer siz de önceki Mad Max filmlerini izlediyseniz ya da kıyamet sonrası dünyada geçen filmlerden hoşlanıyorsanız bu yapım da ilginizi çekecektir.

Furiosa: A Mad Max Saga oyuncuları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Furiosa: A Mad Max Saga oyuncuları içerisinden favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.