Bu aksiyon dolu savaş oyununda zombileri vur ve üssünü savun. Ölüler hayata geri dönüyor: Zombi saldırıları süresinden sonra orduda hayatta kalmak için savaşırken savaş becerilerinizi geliştirmenin zamanı geldi.

Elini boş bırakan zombi kıyametine girmeyeceksin. Tabancalar, makineli tüfekler, tatar yayları, keskin nişancı tüfekleri ve daha fazlasını içeren silahların kilidini aç ve yükselt. Kıyametin hayatta kalanlarının sahip olması gereken silah cephaneliğini inşa etmeye başla.

Hiçbir yer güvenli değil. Her yeri geliştirin ve güvenli bir sığınak ararken yeni yerlere geçin. İlk olarak banliyölerde başlayın ve ürkütücü çiftlikler, terk edilmiş bir şehir, endüstriyel bir semt ve ötesinde yeni yerlere geçin. Zombi kıyametinde hayatta kalmak kolay olmayacak. Zombi ordularını yenmek için gerekenlere sahip misin?