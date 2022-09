Metroidvania Nedir? En İyi Metroidvania Oyunları

Oldukça eskiye dayanan bir oyun türü olan Metroidvania, sıkı oyuncuların çok iyi bildiği bir janr. Oyunlarla yeni tanışan pek çok kişi ise ya henüz hiç Metroidvania oyunu oynamamış oluyor ya da oynadığı bazı oyunların bu türe ait olduğunun farkında değil. Öyleyse biz de bu yazımızda sizlere Metroidvania nedir ne değildir detaylı bir şekilde anlatalım.

Metroidvania Nedir?

Metroidvania, aksiyon ve macera oyunlarının bir alt türüdür. Metroid ve Castlevania oyunlarının isimlerinin birleşimi ile oluşturulmuş bir adlandırmadır. O dönem Castlevania ve Metroid gibi oyunları temsil etmek için kullanılan bu terim süreç içerisinde yer etti ve bu tarz oyunları kategorize etmek için kullanıldı.

Peki Metroid’in, Castlevania’nın ve sonrasında çıkan Metroidvania oyunlarının diğer aksiyon macera oyunlarından farkı neydi ki özel bir isimle anılır oldular? Metroidvania oyunları genellikle 2 boyutlu oyunlardan oluşurlar. Buna ek olarak oyundaki dünya ve harita birbirine kompleks bir şekilde bağlıdır. Doğrusal bir ilerleyişten ziyade yatay ve dikey platformlarda ilerlediğimiz bu oyunda zaman zaman önümüze engeller çıkar ve buraları geçemeyiz. Belli bir yetenek, eşya, ya da NPC diyaloğu sonrasında bu kısımlar açılır ve ilerleyiş devam eder. İlerleyiş devam ettikçe birbirine bağlı olan yollar sizi daha önce keşfettiğiniz yerlere götürür. Başka yoldan aynı yere gelebilirsiniz ve haritaya daha çok hakim olursunuz. Açacağınız yeni kısayollar, kestirmeler ve ışınlanma noktaları ile haritada daha rahat bir şekilde hareket edebilir hale gelirsiniz. İşte bu tarz mekanikler bulunduran oyunlar Metroidvania olarak anılıyor.

En İyi Metroidvania Oyunları

SteamWorld Dig 2

Guacamelee

Ori and the Blind Forest

Blasphemous

Salt and Sanctuary

Hollow Knight

Dead Cells

Listemizi oluştururken türe ismini veren Metroid ve Castlevania oyunlarını listeye almadık. Bu iki oyun zaten Metroidvania türünün öncüsü ve en iyi temsilcileri. Bu durum çok bariz olduğu için biz de sizlere bu iki oyundan farklı oyunları sunmak istedik. Listedeki oyunları keşfetmeden önce bu iki serinin oyunlarına göz atabilirsiniz.

SteamWorld Dig

Oldukça farklı ve renkli bir oyun olan SteamWorld Dig 2 Steampunk tarzını benimsemiş en iyi oyunlardan bir tanesi. Kazarak ilerlediğiniz bu oyunda yer altı dünyasının derinliklerine inin ve madencilik yaparak birbirinden farklı düşmanlarla yüzleşin.

Guacamelee

Oldukça eğlenceli ve mizahi yönü kuvvetli bir oyun olan Guacamelee’yi oynarken kahkahalara boğulabilirsiniz. Rengarenk bir dünyası olan Guacamelee Güney Amerika kültüründen ve estetiğinden bol bol beslenmiş. Hızlı bir oynanışa sahip olan bu oyunun hikayesi de oldukça ilgi çekicidir.

Ori and the Blind Forest

Görsel açıdan bizlere muazzam bir dünya sunan Ori and the Blind Forest, mekanikleriyle ve oynanışıyla bu türün en iyilerindendir. Kusursuz bir akıcılığa sahip olan dövüş sistemi, diğer tüm 2 boyutlu oyunlara ders olacak nitelikte. Her ne kadar renkli ve sevimli bir dünya sunsa hikayedeki bağzı olaylar sizi incitebilir. En duygusal oyunlardan biri olan Ori and the Blind Forest, iyi bir oyundan çok daha fazlası.

Blasphemous

Eski ahiti konu alan Blasphemous oldukça aykırı bir görselliğe sahip. Piksel grafiklere sahip en iyi yapımlardan biri olan Blasphemous’un ağır da bir dili vardır. Anlattığı hikayeyi takip etmek biraz zorlu olabilir. Bu özelliğiyle biraz Dark Souls serisini de andırıyor.

Salt and Sanctuary

Adeta 2 boyutlu bir Dark Souls olan Salt and Sanctuary, dövüş mekanikleri ve karanlık dünyasıyla tıpkı bir Dark Souls oyunu gibi. Fromsoftware oyunlarının bir çoğuna hakimseniz ve Metroidvania oyunlarından hoşlanıyorsanız Salt and Sanctuary’ye bayılacaksınız.

Hollow Knight

Metroidvania’nın en iyi örneklerinden biri olan Hollow Knight görsellik ve ses dizaynı konusunda adeta bir başyapıt. Gotik diyebileceğimiz sanatsal bir tarzı olan Hollow Knight mekanikleriyle, hikayesiyle ve daha pek çok özelliğiyle kusursuz sayılabilecek bir oyun. Bu türün meraklılarının mutlaka oynaması gereken bir yapım.

Dead Cells

Metroidvania ve Rogue-lite oyunlarının birleşimi olan Dead Cells bazı özellikleri bakımından bir Metroidvania oyunu gibi gözükse de Rogue-lite mekanikleri daha ön plandadır. Sürekli öldüğümüz ve baştan doğup tek canla bütün oyunu bitirmeye çalıştığımız bu oyunu o kadar hızlı ve seri bir şekilde oynamanız gerekiyor ki bir süre sonra oyunu sadece kas hafızası ile oynuyorsunuz. Zorlu bölüm sonu canavarları ve çeşitli silahları ile oldukça keyifli bir oynanış sunan Dead Cells hem en iyi Metroidvania hem de en iyi Rogue-lite oyunlarından bir tanesi. Tekrar oynanabilirliğinin had safhada olduğu Dead Cells uygun fiyatı, DLC’leri ve uzun süreli oynanışıyla paranızın her kuruşuna değecek bir oyun.

En iyi Metroidvania oyunlarına yer verdiğimiz listemizin sonuna geldik. Sizin Metroidvania oyunları ile aranız nasıl? Listede olması gereken başka bir Metroidvania oyunu var mı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.