Greener Grass tarafından geliştirilen ve mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Dice Hunter: Dicemancer Quest bir rol oyunudur.

Dünyanın dört bir yanından 1 milyondan fazla oyuncuyu gerçek zamanlı olarak karşı karşıya getiren yapımda oyuncular hamleler yaparak birbirlerini etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Farklı seviyelerin ve içeriklerin yer aldığı oyunda ekranda yer alan kartlar arasında seçimler yapacak ve karşımıza çıkan düşmanları gerçek zamanlı olarak etkisiz hale getireceğiz.

Google Play’de oyuncuların incelemelerinden 4.5 gibi bir skor puanı alan yapım, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak lansman gerçekleştiren mobil rol oyunu en son 4 Şubat 2019’da güncelleme aldı.

İyi eğlenceler dileriz.