Steam Deck ile oynayabileceğiniz en iyi 30 o​yun, performans, kontrol uyumu ve pil verimliliği gibi kriterlere göre özenle seçildi. Valve’ın taşınabilir oyun cihazı Steam Deck, PC oyunlarını avuç içine taşıyarak taşınabilirlikte yeni bir çağ başlattı.

Ancak her oyun bu deneyimi hakkıyla yaşatamıyor. Özellikle pil ömrü, FPS dengesi, kontrolcü uyumu gibi faktörler bu platformda oyun keyfini etkiliyor. Bu yazıda, hem AAA hem bağımsız oyunlar arasından Steam Deck’te en iyi çalışan 30 oyunu senin için bir araya getirdik.

Steam Deck ile Oynayabileceğiniz En İyi 30 Oyun

1. Hades

Supergiant Games’in ödüllü roguelike aksiyon oyunu Hades, Steam Deck’te adeta parlıyor. Hızlı tempolu dövüş sistemi, kesintisiz akış sunan yapısı ve mükemmel kontrolcü desteği sayesinde elde taşınır cihazda oynamak ayrı bir keyif. Steam Deck'teki performansı oldukça akıcı; FPS düşüşü neredeyse yaşanmıyor ve pil tüketimi de dengeli. PC sürümüne göre daha kompakt bir deneyim sunması, oyunun taşınabilirliğe olan uygunluğunu artırıyor.

2. Hollow Knight

Team Cherry'nin gotik atmosferli metroidvania oyunu Hollow Knight, Steam Deck için adeta biçilmiş kaftan. Hassas kontrolleri, zengin dünyası ve yoğun platform öğeleri, elde taşınabilir cihazda bile etkileyici bir deneyim sunuyor. Steam Deck'te stabil çalışan yapısı ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken oyun, PC'deki fare-klavye kombinasyonuna ihtiyaç duymadan mükemmel bir kontrol sunuyor. Oyun esnasında herhangi bir kasma yaşanmıyor.

3. The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED’in epik RPG oyunu The Witcher 3, son güncellemeleriyle birlikte Steam Deck'te de oynanabilir hale geldi. Orta düzey grafik ayarlarında dahi etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Pil ömrünü fazla zorlamayan optimizasyonlar sayesinde uzun süreli oynanabiliyor. PC versiyonuna kıyasla çözünürlük biraz daha düşük olsa da taşınabilirlik avantajı bu farkı tolere edilebilir kılıyor. Kontrollere hızlı alışılıyor.

4. Elden Ring

FromSoftware’ın açık dünya Soulslike şaheseri Elden Ring, Steam Deck üzerinde şaşırtıcı şekilde stabil çalışıyor. Grafik ayarları düşürülerek 40-50 FPS arası akıcı bir deneyim yakalanabiliyor. Oyunun derin yapısı ve keşif hissi, elde oynandığında daha kişisel bir deneyim yaratıyor. PC’deki geniş ekran atmosferi kadar etkileyici olmasa da, kontroller sorunsuz çalışıyor ve pil tüketimi orta seviyede kalıyor.

5. Vampire Survivors

Minimalist ama bağımlılık yaratan bir oyun olan Vampire Survivors, Steam Deck’in taşınabilirliğiyle mükemmel uyum gösteriyor. Düşük sistem gereksinimleri sayesinde pil tüketimi çok az ve cihaz neredeyse ısınmıyor. Kısa oyun seansları için ideal olan bu yapım, PC’de fareyle oynansa da kontrolcü ile çok daha rahat bir deneyim sunuyor. Steam Deck’te saatlerce oynansa bile performans düşmüyor.

6. Slay the Spire

Kart tabanlı roguelike oyunların en popülerlerinden biri olan Slay the Spire, Steam Deck’te uzun seanslar için birebir. Düşük grafik gereksinimi sayesinde pil dostu ve sessiz çalışıyor. Elde oynamaya çok uygun olması sayesinde özellikle yolculuklarda tercih edilebilir. PC'de tıklama ile oynanan bu oyun, Steam Deck'te joystick ve butonlarla kolayca yönetiliyor ve oynanışı sekteye uğratmıyor.

7. Stardew Valley

Stardew Valley, hem rahatlatıcı atmosferi hem de derin mekanikleri ile Steam Deck’te mükemmel bir uyum sergiliyor. Uzun süreli çiftçilik simülasyonu ve sosyal etkileşimler, cihazın taşınabilirliğiyle birleşince bağımlılık yaratıyor. PC sürümüne göre çözünürlük biraz daha düşük olabilir ancak kontroller sorunsuz çalışıyor. Ayrıca pil ömrü oldukça uzun, bu da oyunu dış mekanlarda da rahatlıkla oynamayı mümkün kılıyor.

8. Persona 5 Royal

Japon RPG tutkunlarının vazgeçilmezi olan Persona 5 Royal, Steam Deck'te de görsel ve işitsel kalitesini koruyor. Oyunun uzun oynanış süresi, Steam Deck’in pil performansını zorlayabilir ancak orta ayarlarda oynandığında kabul edilebilir düzeyde kalıyor. Kontrolcü desteği mükemmel çalışıyor ve görsel kayıplar minimumda tutuluyor. PC versiyonundan farklı olarak, daha yakın ekran mesafesiyle oynanış daha yoğun hissediliyor.

9. Portal 2

Valve’ın zamansız bulmaca oyunu Portal 2, doğal olarak Steam Deck’te mükemmel çalışıyor. Hafif yapısı sayesinde pil tüketimi az ve cihaz neredeyse hiç ısınmıyor. Kontrollere hızlı alışmak mümkün ve çözünürlük düşse bile oynanışa etkisi olmuyor. PC versiyonunda fareyle nişan almak biraz daha keskin olabilir ama Steam Deck’teki joystick kontrolleri gayet tatmin edici.

10. Celeste

Zorlu platformları ve etkileyici müzikleriyle öne çıkan Celeste, Steam Deck’in ekranında mükemmel görünüyor. Hızlı tepkiler gerektiren bir oyun olmasına rağmen gecikmesiz kontrol imkanı sunuyor. Oyun çok hafif olduğu için pil tüketimi minimumda ve uzun seanslara olanak tanıyor. PC sürümünde hassas hareketler klavye ile biraz daha kolay olabilir ancak taşınabilirlik avantajı bu farkı unutturuyor.

11. Dead Cells

Steam Deck’te hızlı tempolu ve akıcı oynanışıyla Dead Cells, mükemmel bir deneyim sunuyor. Kontrolcüye çok iyi uyarlanmış, FPS stabil ve gecikme minimum. PC versiyonuna göre pil tüketimi daha optimize edilmiş. Oyun taşınabilir formda da yüksek zorluk ve eğlenceyi koruyor.

12. Disco Elysium

Anlatı odaklı bu RPG, Steam Deck’in dokunmatik ekranıyla etkileşimi kolaylaştırıyor. Grafik olarak PC’den çok fark etmiyor ve performans oldukça stabil. Uzun metinler Steam Deck’te rahat okunabiliyor, kontroller sezgisel. Port, hikaye ve atmosferden ödün vermiyor.

13. Doom Eternal

Aksiyonun zirvesi Doom Eternal, Steam Deck’te grafik ayarları düşürülerek akıcı oynanıyor. Ortalama 50 FPS civarında performans sağlanıyor. Kontroller duyarlı ve hedefleme rahat. PC ultra grafik deneyimi yok ama taşınabilirde bile aksiyon hissi tam.

14. Terraria

2D sandbox oyunu Terraria, düşük sistem gereksinimleri sayesinde Steam Deck’te çok akıcı. Görsel kalite düşmüyor, kontroller kolay ve oyun uzun süre pil dostu oynanabiliyor. PC’den farksız açık dünya keşif deneyimi sunuyor.

15. Cyberpunk 2077

Yapılan optimizasyonlarla Steam Deck’te orta-düşük grafik ayarlarında 30 FPS civarı oynanabilir. PC ultra grafik deneyimi olmasa da taşınabilirlik büyük avantaj. Hikaye ve atmosfer korunuyor, kontroller dokunmatik ve fiziksel düğmelerle iyi uyumlu.

16. Monster Hunter Rise

Steam Deck’te beklenenden iyi çalışan Monster Hunter Rise, savaş mekanikleri ve kontrol düzeniyle keyifli. FPS stabil, pil tüketimi makul. PC versiyonuna kıyasla taşınabilirlik artısı önemli, uzun av seansları yapılabilir.

17. Cuphead

Zorlu retro platform oyunu Cuphead, Steam Deck’te gecikmesiz ve stabil FPS ile oynanıyor. Kontroller fiziksel tuşlarla çok uyumlu, görsel stil korunuyor. PC’deki hassasiyet taşınabilirde de yakalanıyor.

18. Darkest Dungeon

Gotik RPG Darkest Dungeon, Steam Deck’in performansına çok uygun. Yavaş tempolu oynanış ve dokunmatik ekran desteğiyle rahat oynanıyor. Grafik ağırlığı düşük, pil dostu. Taşınabilirde rahat ve atmosferik deneyim sunuyor.

19. Resident Evil 4 Remake

Optimize edilmiş grafik ayarlarıyla Steam Deck’te oynanabiliyor. Görsel kalite düşse de atmosfer kaybolmuyor. Kontroller el cihazına uygun ve FPS stabil. PC deneyimiyle kıyaslandığında taşınabilirlik büyük avantaj sağlıyor.

20. Risk of Rain 2

Steam Deck’te çok oyunculu destekli Risk of Rain 2, kısa oyun seansları için ideal. Stabil FPS, kolay kontrol ve pil verimliliği öne çıkıyor. PC versiyonuna göre taşınabilirlik artısı oyuncu kitlesini genişletiyor.

21. Ori and the Will of the Wisps

Görsel açıdan zengin ve akıcı oyun Ori, Steam Deck’te yüksek kare hızlarıyla oynanıyor. Grafikler biraz düşürülebilir ama deneyim bozulmuyor. Kontrollere uyumlu, uzun oturumlar için ideal.

22. Tunic

Zelda tarzı Tunic, Steam Deck’te hem görsel hem kontrol açısından başarılı. Grafik kalitesi iyi, kontrolcüyle oynanış rahat. Taşınabilir oyun keyfini artırıyor, keşif ve bulmacalar dokunmatik ekranla da uyumlu.

23. Death’s Door

Hızlı tempolu aksiyon RPG Death’s Door, Steam Deck’te 60 FPS civarında çok akıcı. Kontroller gecikmesiz, görsel tarz korunuyor. PC deneyimine yakın taşınabilir oyun keyfi sunuyor.

24. Subnautica

Keşif odaklı Subnautica, Steam Deck’te grafik ayarları biraz düşürülerek oynanabiliyor. Atmosfer ve oyun dünyası etkileyici kalıyor. Kontroller ve performans stabil, uzun keşif seansları rahat.

25. Katana Zero

Hızlı ve stilize aksiyon Katana Zero, Steam Deck’te kısa yükleme süreleriyle çok akıcı. Kontrollere hızlı adapte olunuyor. Grafik ve performans dengeli, PC’den farkı hissedilmiyor.

26. Fallout: New Vegas

Klasik RPG Fallout: New Vegas, düşük sistem gereksinimiyle Steam Deck’te sorunsuz çalışıyor. Modlar destekleniyor ve oynanış zenginleşiyor. Kontroller fiziksel tuşlar ve dokunmatik destekli.

27. Into the Breach

Tur bazlı strateji Into the Breach, küçük boyutu ve düşük donanım ihtiyacıyla Steam Deck için ideal. Kontroller kolay, pil tüketimi az. PC deneyiminden çok farklı değil, taşınabilirde rahat oynanıyor.

28. Hotline Miami

Retro tarzı ve hızlı oynanışıyla Hotline Miami, Steam Deck’te yüksek FPS ve gecikmesiz kontrol sunuyor. Atmosfer ve müzikler korunuyor. PC versiyonuna çok yakın bir deneyim yaşatıyor.

29. Loop Hero

Otomatik döngü RPG Loop Hero, düşük kaynak kullanımı sayesinde Steam Deck’te çok iyi çalışıyor. Dokunmatik destek oyun deneyimini artırıyor. Uzun oturumlar pil dostu.

30. Slime Rancher 2

Renkli ve eğlenceli Slime Rancher 2, Steam Deck’te orta grafik ayarlarıyla akıcı oynanıyor. Uzun oyun saatlerine uygun, rahat kontrol ve pil kullanımı sunuyor.

Steam Deck ile oynayabileceğiniz en iyi 30 oyun, sadece eğlenceli değil; aynı zamanda performans açısından da seni yarı yolda bırakmaz. Bu liste hem kısa sürelik oyun molaları hem de derin RPG deneyimleri için ideal seçimler sunuyor.