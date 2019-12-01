Diggerville 3D

Diggerville madenleri gizem ve eğlence dolu. Arkeolojik bir maceraya çıkın. Kesinlikle kazmaya bayılacaksınız. Gezegenimiz 4 milyon yıldan daha eski.

Diggerville, basit bir salon makinesi oyunundan veya ilgi çekici bir tıklama oyunundan daha fazlası. Yeni piksel dünyasını kazın. Muazzam çeşitlilikte etkinlik ve mini oyunlar içeren çevrimiçi platform. Kendinizin antik uygarlıkların kayıp hazinelerini arayan Indiana Jones veya Lara Croft olduğunuzu hayal edin. Yerin derinliklerini kazın ve en nadir eserleri bulun. Sihirli eserleri bulmak için kazabildiğiniz kadar derine kazın.

Başka bir deyişle yer altı dünyası sizin ve istediğinizi yapabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi kazın. Sadece tıklayın, tıklayın ve tıklayın. Kazarken işlemi daha ilgi çekici ve bağımlılık yaratıcı hale getirmek üzere özel araçlar kullanabilirsiniz. Eserleri toplamak için özel bir yer bulunur. Kazdıktan sonra yeni eserlerinizi bu özel yere koyabilirsiniz. Daha da fazla özellik toplayın ve eserlerin ustası olun.