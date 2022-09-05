Masaüstü Canlı Duvar Kağıdı Nasıl Konulur?

Canlı duvar kağıtları uzun yıllardır hayatımızda, özellikle Android telefonların çıkmasıyla popülerleşen canlı duvar kağıtları, bir dönem sonra telefonlarda kullanılmamaya başlandı. Bunun en büyük nedenlerinden biri de canlı duvar kağıtlarının cep telefonlarının ısınmasına ve performans kaybına yol açmasıydı.

Ancak, canlı duvar kağıtları bilgisayarlar konusunda o kadar yavaşlamaya neden olmayabilir. Çünkü bilgisayarlar telefonlara kıyasla çok daha iyi sonuç verecektir. Elbette masaüstü canlı duvar kağıdı bilgisayarın performansını düşürecektir ama bu telefonlarda olduğu kadar fazla olmayabilir. Peki, masaüstü canlı duvar kağıdı koyma nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Masaüstü Canlı Duvar Kağıdı Koyma Nasıl Yapılır?

Microsoft mağazasını cihazınızdan açın.

Daha sonra arama kısmına; "Desktop Live Wallpaper +" yazın.

yazın. İlk çıkan sonuca tıklayın.

Al seçeneğine tıklayın.

Uygulamanın yüklenmesini bekleyin.

Uygulamayı açın.

Timeline kısmına gelin.

"Add Photos/Videos..." seçeneğine tıklayın.

Bilgisayarınızda bulunan canlı duvar kağıdını seçin.

Orta kısımdaki başlat butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla uyguladıktan sonra masaüstü canlı duvar kağıdını ayarlamış olacaksınız. Eğer masaüstü canlı duvar kağıdı bulamıyorsanız Pixabay web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Desktop Live Wallpaper + uygulaması çift monitör kullananlar için pek faydalı olamayabilir. Eğer daha kaliteli bir program istiyorsanız aşağıdaki programlara bir göz atabilirsiniz.

Canlı Duvar Kağıdı Programları

WALLPAPER ALIVE

Wallpaper Engine

Lively Wallpaper

Steamde bulunan uygulamayı ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Programı başlattıktan hemen sonra istediğiniz masaüstü canlı duvar kağıdı dosya seç kısmından istediğinizi yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Wallpaper Engine

Ücretli olan uygulama birçok kişi tarafından kullanılmakta ve beğenilmektedir. Ücretsiz olan uygulamalara kıyasla çok daha iyi performans sağlayabilir.

Kendi kütüphanesi olan uygulama birçok canlı duvar kağıdını bulundurmaktadır. Ayrıca ücretsiz olan uygulamanın kullanımı ve arayüzü oldukça basittir.,

Bu içeriğimizde masaüstü canlı duvar kağıdı nasıl yapılır öğrenmiş olduk. Sizler masaüstü canlı duvar kağıdı koyarken hangi yöntemleri ve programları kullanıyorsunuz. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca yapay zeka girdiğiniz kelimelerle nasıl resim çiziyor merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.