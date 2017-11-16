Drop the Ball!, tuğla kırma oyunundan esinlenerek hazırlanmış top oyunu. Sadece iOS platformunda indirilebilir olan oyunda ufak bir alana sıkıştırılmış renkli topları elinizdeki tek topla vurmaya çalışıyorsunuz. Dikeylemesine oynanış sunan yapımda süre, hamle sınırı gibi kısıtlamalar bulunmuyor ancak dikkatli ilerlemezseniz çok kısa sürede oyuna veda ediyorsunuz.

Basit görseller üzerine kurulu top düşürme oyunu olarak karşımıza çıkan Drop the Ball!!’da amaç; mümkün olduğunca fazla sayıda renkli topu yok etmek. Renkli topların kaç vuruşta platformdan silindiği üzerlerinde yazılı olan rakamdan anlaşılıyor. Renkli topları direk üzerlerine nişan alarak veya köşelere çarptırmak suretiyle yok edebiliyorsunuz. Renkli toplar platformundan alt noktasından siz atış yaptıkça çıkıyor. Topları tutturamazsanız anında yanlarına yenileri geliyor. Platformu toplardan arındırmak bir noktadan sonra zorlaşıyor.