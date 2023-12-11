The Finals FPS Drop Sorunu Nasıl Çözülür?

The Finals FPS drop sorunu, donma ve kasma problemlerine yol açtığından dolayı oyun deneyiminin doğrudan olumsuz yönde etkilenmesine neden olur. Neyse ki bu sorunun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yollar mevcut.

Bu rehberde The Finals ani FPS düşmesi sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Bu yöntemlere geçmeden önce The Finals sistem gereksinimleri sayfasına göz atın çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa FPS drop problemi ortaya çıkabilir.

The Finals FPS Drop Sorunu İçin Çözüm Yolları

Darboğaz testi yapın.

Grafik ayarlarını değiştirin.

Bilgisayarın güç modunu değiştirin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Virüs taraması yapın.

Windows'u güncelleyin.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

The Finals'ta FPS düşüyor ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Darboğaz Testi Yapın

The Finals ani FPS düşüşü sorununa neyin yol açtığını anlamak için ilk olarak bilgisayardaki donanımın darboğaz yapıp yapmadığını kontrol edin. Bunun için darboğaz testi yapabilir ve söz konusu problemin yaşanıp yaşanmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Grafik Ayarlarını Değiştirin

Steam'e girin.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunu açın.

Ana sayfadaki dişli çark simgesine tıklayın.

"Settings" menüsüne girin.

"Video" kategorisini görüntüleyin.

Grafik ayarlarını değiştirin. Örneğin Quality bölümündeki ayarları "Low" yapabilirsiniz.

Bilgisayarın Güç Modunu Değiştirin

Sağ alt köşedeki pil simgesine tıklayın.

"En iyi performans" seçeneğini seçin. Bazı dizüstü bilgisayarlarda güç modu seçeneklerinin isimleri farklı olabilir.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartı sürücüsünü güncellemek için AMD, Intel veya NVIDIA'nın resmî web sitesini ziyaret edin ve uygun sürücürüyü bulun indirin. İndirme tamamlandıktan sonra yükleme aşamasına geçin. Driver güncelleme programları ise sürücüleri otomatik olarak güncelliyor ve böylece bu adımlar ile uğraşılmasına gerek bırakmıyor.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi açılacak.

Arka planda çalışan gereksiz programların üzerine sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kütüphaneyi açın.

Listeden The Finals oyununa sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğine basın.

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna tıklayın.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarın performansını olumsuz etkileyebilir. Bu da oyunlarda donma ve kasma gibi sorunların yaşanmasına yol açar. Antivirüs programı ile virüs taraması yapabilirsiniz. Bu yazılımlar, zararlı yazılımları tespit eder ve temizler.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Windows Update" sekmesindeki "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna tıklayın.

Güncellemeyi başlatın.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Aşırı ısınan PC'lerde performans ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Bu sebepten ötürü bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin. İşlemci sıcaklığı ölçme programı aracılığıyla sıcaklık değerlerini pratik şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu rehberde The Finals ani FPS düşme sorunu nasıl çözülür sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.