Valorant FPS Drop Sorunu Nasıl Çözülür?

Valorant FPS drop sorunu, kasma ve donmalara neden olduğu için oyun deneyimini doğrudan ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Peki, popüler video oyunu Valorant'ta yaşanan problemin çözümü için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor?

Söz konusu sorun ile karşılaştıysanız öncelikle Valorant sistem gereksinimleri sayfasına göz atmanız gerekiyor çünkü bilgisayarınızdaki donanım, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa FPS ile ilgili problem yaşayabilirsiniz.

Ayrıca işlemci gibi donanım bileşenlerinin aşırı ısınmadığından ve bilgisayarınızdaki donanımın darboğaz yapmadığından emin olmanız gerekiyor. Darboğaz testi yaparak söz konusu sorunun yaşanıp yaşanmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer bu konularda sorun görünmüyorsa rehberimizdeki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Valorant FPS Drop Sorunu İçin Çözüm Yolları

Bilgisayarın güç modunu değiştirin.

Ekran kartını güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Grafik ayarlarını düşürün.

Virüs taraması yapın.

Oyunda pencere modunu etkinleştirin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Bilgisayarın Güç Modunu Değiştirin

Valorant'ı dizüstü bilgisayarda oynuyorsanız güç modu pil tasarrufunda olabilir. Daha uzun pil ömrü sunan bu mod, oyunlarda performans ile alakalı sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Dolayısıyla oyuna girmeden önce güç modunu değiştirin.

Güç modunu değiştirmek için ekranın sağ alt köşesinde bulunan pil simgesine tıklayın. Açılan pencerede güç modu seçenekleri ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "En iyi performans" seçeneğini seçin. Bazı dizüstü bilgisayarlarda güç modu seçeneklerinin ismi farklı olabilir.

Ekran Kartını Güncelleyin

Ekran kartını güncelleme işlemi için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerin ilkinde NVIDIA ya da AMD'nin resmi web sitesine girmeniz ve ekran kartınıza uygun sürücüyü bulup indirmeniz gerekiyor. Bir sonraki adımda yükleme işlemini uygulayabilirsiniz.

Eğer bu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar en uygun sürücüyü bulur ve güncelleme işlemini çok kolay bir şekilde gerçekleştirir.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Windows Update" sekmesindeki "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın.

Güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Grafik Ayarlarını Düşürün

Valorant'ı açın.

Ayarlar menüsüne girin.

Görüntü kategorisini görüntüleyin.

Grafik ayarlarını düşürün.

Valorant oyununu açın ve sağ üst köşede bulunan çark simgesine tıklayın. Ayarlar menüsüne girin ve ardından Görüntü kategorisini görüntüleyin. Materyal kalitesi, doku kalitesi, ayrıntı kalitesi gibi ayarları düşürmeyi deneyebilirsiniz. Bunların yanı sıra VSync seçeneğini de kapatın.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarın performansını olumsuz yönde etkiler. Bu da oyunlarda kasma ve donma gibi sorunlar yaşanmasına neden olur. Antivirüs programları, sisteme zararlı yazılım bulaşıp bulaşmadığını tespit eder ve temizler.

Oyunda Pencere Modunu Etkinleştirin

Tam ekran modunda FPS drop problemiyle karşılaşıyorsanız oyunun ayarlarından pencere modunu aktif hâle getirmeyi deneyin. Pencere modunu etkinleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Arka planda çalışan programlar nedeniyle oyunlarda performans sorunu yaşanabilir. Bu sebepten ötürü oyuna girmeden önce arka planda çalışan gereksiz programları kapatın. Bunu Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi üzerinden yapabilirsiniz.

Bu rehberde Valorant FPS drop problemi için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.