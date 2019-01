Beat Maker Go, iPad/iPad cihazdan, bilgisayara ihtiyaç duymadan müzik yapılabildiğini gösteren uygulamalardan biri. Mobildeki en iyi davul pad kumandası uygulamalarından biri olan Beat Maker Go, elektronik dans müziği (EDM) tarzlarındaki en güncel ses paketlerini sunuyor.

Dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman, sadece akıllı telefon ya tabletinizi kullanarak beat’ler, müzik parçaları hazırlamanıza imkan veren harika bir iOS uygulaması Beat Maker Go. Trap, Dubstep, Drum-n-Bass, Rave, Hip-Hop ve daha birçok elektronik müzik hastalarına uygun ses paketlerine kitaplıktan erişebiliyorsunuz. Profesyonel ses üreticileri ve bu işe senelerini vermiş elektronik müzik ustaları tarafından yapılan ve sürekli olarak güncellenen yüksek kaliteli sample’lar, istediğiniz sırada birleştirebileceğiniz ve gerçek zamanlı olarak ses padlerine gönderebileceğiniz ses efektleri, her ön ayarda ön tanımlı ritim döngüleri sunmasıyla dikkat çeken Beat Maker Go, kaydettiğiniz döngülere sesler eklemek için üst üste kayıt özelliği de sunuyor. Metronom ve dakika başı vuruş kontrolü de uygulamanın beğendiğim özelliklerinden biri.

YouTube, SoundCloud ve diğer müzik dinleme platformları üzerinden hızlı paylaşma seçeneği de sunan Beat Maker Go, içerisinde eğlendiren, yararlı ve etkileşimli oyunlar da bulunduruyor. Oyunlarla dinleme becerilerinizi geliştirmeniz, ritim desenlerini doğru biçimde çalmayı öğrenmeniz mümkün.