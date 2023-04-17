Popüler Müzik Botu FredBoat Komutları Neler?

FredBoat komutları özellikle video oyunları gibi eğlence üzerine kurulmuş toplulukların daha da keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan Discord botu ile yapabileceklerinizi öğrenmeniz açısından son derece önemlidir.

Bu botu sunucunuza ekledikten sonra yapmanız gerekenler sadece botu sesli kanala çağırmak ve komutları kullanmaktan ibarettir. Dilerseniz öncelikle botu kullanmak için hangi komutları kullanabileceğimizi öğrenelim. Daha sonra bot hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmaya başlayabiliriz.

FredBoat Komutları Listesi

/play: URL aracılığıyla müzik çalınmasını sağlar.

URL aracılığıyla müzik çalınmasını sağlar. /nowplaying: Çalmakta olan müziği gösterir.

Çalmakta olan müziği gösterir. /skip user: Bir kullanıcı tarafından eklenen müzikleri atlar.

Bir kullanıcı tarafından eklenen müzikleri atlar. /skip first: Çalma listesinin başındaki müziği atlar.

Çalma listesinin başındaki müziği atlar. /skip (Sayı): Çalma listesinde belirtilen sayıda müziği atlar.

Çalma listesinde belirtilen sayıda müziği atlar. /voteskip: Mevcut şarkıyı atlamak için oylama başlatır.

Mevcut şarkıyı atlamak için oylama başlatır. /stop: Oynatıcıyı durdurur ve oynatıcıyı temizler.

Oynatıcıyı durdurur ve oynatıcıyı temizler. /pause: Oynatıcıyı duraklatır.

Oynatıcıyı duraklatır. /join: FredBoat'un mevcut ses kanalınıza katılmasını sağlar.

FredBoat'un mevcut ses kanalınıza katılmasını sağlar. /leave: FredBoat'un mevcut ses kanalından çıkmasını sağlar.

FredBoat'un mevcut ses kanalından çıkmasını sağlar. /shuffle: Çalma listesini karıştırma modu ile dinlemeyi etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Çalma listesini karıştırma modu ile dinlemeyi etkinleştirir ya da devre dışı bırakır. /reshuffle: Çalma listesini yeniden karıştırır.

Çalma listesini yeniden karıştırır. /restart: Çalmakta olan parçayı yeniden başlatır.

Çalmakta olan parçayı yeniden başlatır. /history: Son çalınan parçaların geçmişini gösterir.

Son çalınan parçaların geçmişini gösterir. /help: FredBoat ile ilgili çeşitli bilgiler sunar.

FredBoat ile ilgili çeşitli bilgiler sunar. /playlist play: Kaydedilmiş bir oynatma listesini oynatır.

Kaydedilmiş bir oynatma listesini oynatır. /playlist list: Sunucuda kayıtlı çalma listesini sıralar.

Sunucuda kayıtlı çalma listesini sıralar. /playlist list-tracks: Belirtilen çalma listesindeki parçaları listeler.

Belirtilen çalma listesindeki parçaları listeler. / playlist-manage create: Yeni bir çalma listesi oluşturur.

Yeni bir çalma listesi oluşturur. /playlist-manage rename: Belirtilen çalma listesini yeniden adlandırır.

Belirtilen çalma listesini yeniden adlandırır. /playlist-manage delete: Belirtilen çalma listesini siler.

Belirtilen çalma listesini siler. /forward: Parçayı belirtilen süreye ilerletir.

Parçayı belirtilen süreye ilerletir. /rewind: Parçayı belirtilen süreye geri sarar.

Parçayı belirtilen süreye geri sarar. /reposition: Sıradaki bir parçanın konumunu değiştirir.

Sıradaki bir parçanın konumunu değiştirir. /search bandcamp: Bandcamp'ten bir parça arar.

Bandcamp'ten bir parça arar. /search soundcloud: SoundCloud'dan bir müzik arar.

SoundCloud'dan bir müzik arar. /search deezer: Deezer'dan belirli bir müziği bulur.

FredBoat Botu Discord Sunucusuna Nasıl Eklenir?

FredBoat davet bağlantısına tıklayın.

bağlantısına tıklayın. Discord botuna gerekli izinleri verin.

Müzik dinleme odası oluşturun.

Odanın sohbet kısmına /join yazarak FredBoat'ı odaya çağırın.

/play ve laylist-manage create gibi komutları kullanarak şarkı oynatmaya başlayabilir, çalma listesi oluşturabilirsiniz.

En popüler Discord botları arasında yer alan FredBoat botunu Discord sunucusuna eklemek için takip etmeniz gereken adımlar bunlarla sınırlıdır. Bu 5 basit adımı izledikten sonra FredBoat'ı başarıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.