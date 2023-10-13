Spotify Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Spotify, dil değiştirme işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Popüler dijital müzik hizmetini kullanan kişiler, bu sayede cihazlarında yüklü olan uygulamanın dilini istediği zaman hızlıca değiştirebiliyor.

Bu rehberde en popüler müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify'ın dili nasıl değiştirilir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de cihazınızda yüklü olan dijital müzik uygulamasını farklı bir dilde kullanmak istiyorsanız rehberde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Spotify Dil Değiştirme Adımları

Spotify uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine dokunun.

"Ayarlar ve gizlilik" menüsüne girin.

"Uygulama dili" kategorisini açın.

"Devam" butonuna basın.

Listeden bir dil seçin.

Dijital müzik uygulamasının mevcut dilini değiştirmek için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Spotify'ı açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil simgesinin üzerine dokunun. Bunu yaptığınızda çeşitli menüler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Ayarlar ve gizlilik" kategorisine girin.

Açılan sayfa üzerinden "Uygulama dili" kategorisini görüntüleyin.

"Uygulama dili" kategorisine dokunduğunuzda bir pencere açılacak. Açılan pencerede yer alan "Devam" butonuna basın.

Açılan listede İngilizceden Almancaya İtalyancadan İspanyolcaya kadar çeşitli diller bulunuyor. Listeden bir dil seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde uygulamanın dili değişecektir.

Dijital müzik hizmetinin Windows uygulamasının da dilini değiştirebilirsiniz. Bunun için profil simgesine tıklayın ve "Ayarlar" menüsüne girin. Açılan sayfadan farklı bil seçin.

Spotify'ı Türkçe Yapma Adımları

Spotify'a girin.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine dokunun.

"Settings and Privacy" menüsünü açın.

"App language" kategorisine girin.

Listeden Türkçe dilini seçin.

Mobil cihazınızda yüklü olan Spotify İngilizce oldu ise öncelikle dijital müzik uygulamasını açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda profil simgesine dokunun. Açılan pencereden "Settings and Privacy" menüsünü açın.

"App language" kategorisine girin. Listeden Türkçe dilini seçin. Bunu yaptığınız takdirde uygulamanın dili Türkçe olacaktır.

Bu rehberde en popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify'da dil nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi hızlıca tamamlayabilirsiniz.