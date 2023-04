Popüler Müzik Paylaşım Sitesi SoundCloud Nedir? Nasıl Çalışır?

Müzik dinlemekten keyif alıyorsanız daha önce SoundCloud isimli bir hizmetle muhtemelen karşılaşmışsınızdır. Peki, SoundCloud nedir? Bu yazıda yıllardır popülerliğini devam ettiren hizmetin tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını açıkladık.

Günümüzde pek çok müzik dinleme hizmeti bulunuyor. Bunlar arasında SoundCloud ön plana çıkıyor. Çok sayıda ülkede faaliyet gösteren SoundCloud hem dinleyiciler hem de içerik oluşturucuları için harika bir platformdur.

SoundCloud Nedir?

İlk olarak 2007 yılında kurulan SoundCloud, dijital müzik platformudur. Hip hop, caz, rock ve klasik dahil olmak üzere çeşitli türlerde 300 milyondan fazla şarkının yer aldığı hizmette yeni ve trend müzikleri kolayca keşfedebilirsiniz.

Platformda oynatma listesi oluşturma imkânı da bulunuyor. İster diğer kullanıcıların oluşturduğu listelere göz atabilir isterseniz kendi oynatma listenizi hazırlayabilirsiniz. Arama özelliği sayesinde istediğiniz müziğe anında erişebilmeniz de mümkün.

SoundCloud, ücretli abonelik özelliğiyle birlikte internet bağlantısına gerek olmadan çevrim dışı müzik dinleme imkânı sunuyor. Bu sayede kesintisiz bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmet üzerinden arkadaşlarınızı ve sanatçıları takip edebilirsiniz. Tüm bu özelliklerin yanı sıra platformda müzik ve podcast yükleme imkânı da mevcut. Böylece kendi hazırladığınız müzikleri ve podcast içeriklerini profilinize yükleyebilirsiniz.

SoundCloud Nasıl Kullanılır?

SoundCloud'ı açın.

Hesap oluşturun.

Hesabınıza giriş yapın.

Dinlemek istediğiniz müzikleri aratın.

"Add to playlist" butonuna basarak müzikleri oynatma listesine ekleyebilirsiniz.

"Upload" butonuna basarak kendi müziğinizi veya podcast'inizi yükleyebilirsiniz.

En iyi müzik uygulamaları arasında yer alan SoundCloud'ı ister web sitesinden isterseniz mobil cihazlar üzerinden kullanabilirsiniz. Hizmeti açtıktan sonra bir hesap oluşturun. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra platformu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Dinlemek istediğiniz müzikleri bulmak için arama işlevini kullanabilir, hoşunuza giden içerikleri beğenebilir ve hatta yorum yapabilirsiniz. İçeriklerin altında yer alan üç nokta simgesine basarak "Add to playlist" seçeneğini seçerek oynatma listesi de hazırlayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Popüler müzik paylaşım hizmeti SoundCloud ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

SoundCloud Ücreti Ne Kadar?

Dijital müzik platformu SoundCloud'ın Go isimli abonelik planı aylık 4,99 dolar, Go+ isimli abonelik planı ise aylık 9,99 dolar fiyat etiketine sahip. Her iki abonelik paketi de çeşitli avantajlar sunar.

SoundCloud'a Nasıl Müzik Yüklenir?

SoundCloud'ın web sitesini ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Sayfanın sağ üst köşesinde konumlanan "Upload" butonuna basın. "Upload your first track" butonuna tıklayın. Ekrandaki adımları takip edin.

Spotify mı SoundCloud mu?

Her iki platform da müzik dinlemekten keyif alan kişiler için harikadır. Her iki hizmette de oynatma listesi oluşturma, çevrim dışı dinleme dahil olmak üzere pek çok özellik bulunuyor. Dolayısıyla bu, tamamen kullanıcının tercihine kalmıştır.