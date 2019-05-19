Durango: Wild Lands

Durango, cep telefonunda tam özellikli MMO'ların bir sonraki evrimi! Bu açık dünya oyunu dinozorlarla dolu geniş, tarih öncesi bir ülkeyi dolaşma özgürlüğünü yaşamanıza izin veriyor. Vahşi topraklarda maceraya giriş , kendi tarzını oyna, keşfet ve yeni bir yaşam medeniyeti yarat.

Bu orman macerasında, dünyanızdan Durango'ya gönderildiniz. Bu dünyaya gizemli bir şekilde taşınan günümüz eşyalarıyla dolu zengin bir tarih öncesi ortamı keşfedin. Büyük dinozorlar, zengin ortamlar ve çeşitli flora ve fauna ile iç içe olan adalarla dolu geniş, tarih öncesi bir açık dünyayı keşfedin.

Çeşitli ortamlara ve daha değerli içeriğe sahip yayılan adaları keşfedin. Dünya ve diğer oyuncularla etkileşime girmek için kendi yolunuzu seçerek Durango'nun engin ve tehlikeli vahşi doğasını geliştirmek için öncülerinizi keşfedin ve kucaklayın. Alanınızı ve yeteneklerinizi toplayın, avlayın, zanaat yapın, pişirin, inşa edin ve genişletin.