Skyrim 2011 yılında çıktı ve o günden bugüne kadar pek çok platformda pek çok farklı sürüm ile yayınlandı. Oyun tarihinin en çok ses getirmiş yapımlarından biri olan Skyrim bugün bile hala taş gibi bir yapım. Mod desteği ve upuzun içeriği ile bitmek bilmeyen bir oyun.

Eğer siz de yüzlerce saat Skyrim oynadıysanız ve Skyrim benzeri oyunlardan birini tecrübe etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıda sizin için Skyrim benzeri oyunları sıraladık. Bir sonraki oyununun bunlardan biri olabilir ve Skyrim açlığınızı bunlarla bastırabilirsiniz.

Skyrim Benzeri 10 Oyun

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Kingdom Come: Deliverance

The Witcher 3: Wild Hunt

The Elder Scrolls Online

Dragon Age: Inquisition

Divinity: Original Sin 2

Pillars of Eternity 2

Baldur’s Gate 3

God Of War

Elden Ring

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Skyrim benzeri oyunlar denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri hiç şüphesiz Dragon’s Dogma: Dark Arisen olacaktır. Yıllar sonra bir devam oyununa da sahip olan Dragon’s Dogma: Dark Arisen’ı oynamak için şu an doğru zaman Dragon’s Dogma 2 çıkana kadar ilk oyunu bitirebilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance, Skyrim’in aksine çok daha gerçekçi, hatta simülasyona kayan bir yapıya sahip. Ancak tıpkı Skyrim’de olduğu gibi kılıç kalkan ile dövüşebiliyor, çevreyi ve dünyayı detaylı bir şekilde keşfedebiliyoruz. Skyrim’in keşif hissini sevdiyseniz ve gerçekçi bir orta çağ oyunu ilginizi çekiyorsa Kingdom Come: Deliverance’a muhakkak bir göz atın.

The Witcher 3: Wild Hunt

Tabii ki bu listenin olmazsa olmazı Witcher 3. Skyrim oynayan birinin Witcher 3’ten keyif almaması pek olası değil. Fantastik bir dünyada rol yapma deneyimini iyi bir dövüş mekaniği ile deneyimlemek isteyen herkes bu iki oyunu oynamalı. Sahi, bu iki oyunu oynamayan kaldı mı?

The Elder Scrolls Online

Hiçbir oyun Skyrim’e The Elder Scrolls Online kadar benzeyemez tabi. Eğer ki listemizdeki oyunlardan pek çoğunu oynadıysanız fakat herhangi bir sebepten ötürü The Elder Scrolls Online’a göz atmadıysanız Skyrim açlığınızı başka hiçbir oyun dindiremez.

Skyrim’ın büyük başarısından sonra Bethesda yeni bir The Elder Scrolls oyunu yapmak yerine ZeniMax Online Studios’a The Elder Scrolls evreninde geçen bir MMORPG yaptırdı. Böylece Skyrim seven pek çok oyuncuya devasa bir içerik sundular. Skyrim benzeri oyunları oynadıysanız ya diğer The Elder Scrolls oyunlarını oynamalısınız ya da bu oyunu.

Dragon Age: Inquisition

Dragon Age serisi de tıpkı The Elder Scrolls serisi gibi aksiyon ve rol yapma türlerini birleştiren fantastik bir yapımdır. Eğer fantastik bir dünyada rol yapma tecrübesi arıyorsanız Dragon Age: Inquisition’a bir şans vermek isteyebilirsiniz.

Divinity: Original Sin 2

Rol yapma ve hikaye bakımından belki de Skyrim’i bile geçebilecek bir oyun varsa o da Divinity: Original Sin 2 olabilir. Upuzun bir oyun tecrübesi sunan Divinity: Original Sin 2 izometrik bakış açısına sahip sıra tabanlı rol yapma oyunudur. Biraz daha yavaş bir tempo ile ilerlediğiniz ve dövüşürken stratejik davranmanız gereken bir yapım olan Divinity: Original Sin 2 bu türün sevdalıları için muhteşem bir yapım.

Pillars of Eternity 2

Divinity: Original Sin 2’ye her anlamda çok benzeyen bu oyun, Fallout New Vegas’ın yapımcısı Obsidian Entertainment tarafından geliştirildi. Rol yapma oyunları denilince akıllara gelen en önemli isimler tarafından geliştirilen Pillars of Eternity 2, Skyrim hayranlarının sevebileceği bir yapım. İzometrik bakış açısına sahip parti tabanlı ilerlediğiniz rol yapma oyunları ilginizi çekiyorsa Pillars of Eternity 2’ye bayılabilirsiniz.

Baldur’s Gate 3

Full sürümüne kavuşan Baldur’s Gate 3 sizlere yüzlerce saat sürecek fantastik bir RPG deneyimi sunuyor. Oyundaki ara sahnelerin bile toplamda yüz saati aştığı bu oyun en iyi RPG’lerden biri olarak gösteriliyor. Divinity: Original Sin 2 ve Pillars of Eternity 2’ye çok benzeyen bu oyun Skyrim sevdalılarını da memnun edecektir.

God of War

2018 yılında çıkan God of War pek çok açıdan Skyrim’e benzer bir yapıya büründü. Omuz üstü bakış açısına sahip olan God of War dövüş mekanikleri bakımından da epey aşmış bir oyun. Muhteşem grafikler ile Kratos’un hikayesini deneyimlemek pek çok Skyrim severin ilgisini çekecektir.

Elden Ring

Dark Souls + Skyrim = Elden Ring. Pek çok açık dünya oyunundan ilham alınarak geliştirilmiş olan Elden Ring Skyrim benzeri oyunlardan bir diğeri. Eğer zor oyunlardan keyif alıyorsanız ve Skyrim benzeri bir açık dünyayı keşfetmek istiyorsanız Elden Ring doğru bir seçim olacaktır.

Skyrim benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori oyununuz hangisi?