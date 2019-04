Eat it Up, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Büyülü sandığa ulaşmak için mücadele ettiğiniz bir oyun olan Eat it Up, aynı zamanda engellerin üstesinden gelmeniz ve puanlar kazanmanız gereken bir oyundur. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda renkli görseller yer alıyor. Gizli süper özelliklerin kilitlerini açarak daha avantajlı konuma da gelebileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Eat it Up sizleri bekliyor.

Eat it Up oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.