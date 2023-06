Age Of Empires serisi geçmişten günümüze kadar uzanan oldukça köklü bir seri. 4 ana oyuna sahip olan bu serinin sonuncusu da Age Of Empires 4’tür. İlk kez 2021 yılında piyasaya sürülen Age Of Empires 4 oyuncular tarafından oldukça beğenildi.

Her Age Of Empires oyununun olmazsa olmazı tabii ki de hilelerdir. Age Of Empires 4 hileleri ise tıpkı önceki oyunlardaki gibi. Chat’i açıp aşağıdaki hile kodlarını yazarak Age Of Empires 4’te dilediğiniz hileyi yapabilirsiniz.

Age Of Empires 4 Hileleri

photon man: Bir adet Photon oluşturur

inna jiffy:Anında inşaat, araştırma ve üretim

full meal deal: Aktifleştiren oyuncuya erzak sağlar

i have an app idea: Aktifleştiren oyuncuya altın sağlar

take it for granite Aktifleştiren oyuncuya taş sağlar

make it quick: Seçilen birimi veya binayı yok eder

knock on wood: Aktifleştiren oyuncuya odun sağlar

smorgasbord: Oyuncuya tüm kaynaklardan 100.000 adet ekler

i give up: Teslim olarak oyunu kaybettirir

it was known: Savaş sisini(Fog of War) kapatır

it is known: Haritayı açar, tekrar aktifleştirildiğinde kapatır

another round: Senaryo modunda oyunu yavaşlatır

another cup: Senaryo modunda oyunu hızlandırır

age me up scotty : Diğer çağa geçmeye yarar

anti-poke: Seçilen birimi veya binayı ölümsüz yapar

you monster: Tüm Gaia’ları öldürür

minimally minimal: Oyun UI’ını açar ve kapatır

king size beds: Maksimum nüfus limitine ulaştırır

at the core: Bir adet özel birim yetiştirir

big bad sheep: Haritadaki tüm koyunları kurt yapar

out with the new: Age of Empires 4 saldırı sesini Age of Empires 2 alarmıyla değiştirir

one of us: Seçilen birim veya birimleri dönüştürür

this is fine: Seçilen yapı veya yapıları aleve verir

zeleport: Seçilen birim veya birimleri ışınlar

Age Of Empires 4 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Sizin favori Age Of Empires 4 hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.