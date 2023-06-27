Age Of Empires 4 Hileleri
Age Of Empires 4’te bir yerde mı takıldınız? Biraz eğlenmeye mi ihtiyacınız var? Age Of Empires 4 hileleri ihtiyacınız olan tek şey.
Age Of Empires serisi geçmişten günümüze kadar uzanan oldukça köklü bir seri. 4 ana oyuna sahip olan bu serinin sonuncusu da Age Of Empires 4’tür. İlk kez 2021 yılında piyasaya sürülen Age Of Empires 4 oyuncular tarafından oldukça beğenildi.
Her Age Of Empires oyununun olmazsa olmazı tabii ki de hilelerdir. Age Of Empires 4 hileleri ise tıpkı önceki oyunlardaki gibi. Chat’i açıp aşağıdaki hile kodlarını yazarak Age Of Empires 4’te dilediğiniz hileyi yapabilirsiniz.
Bugüne Kadar Yapılan Age of Empires Oyunları
Strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Age of Empires oldukça köklü bir seri. 1997 yılında ilk kez hayatımıza giren Age of Empires, çeyrek asırdan fazla bir süredir bizlerle.
Age Of Empires 4 Hileleri
- photon man: Bir adet Photon oluşturur
- inna jiffy:Anında inşaat, araştırma ve üretim
- full meal deal: Aktifleştiren oyuncuya erzak sağlar
- i have an app idea: Aktifleştiren oyuncuya altın sağlar
- take it for granite Aktifleştiren oyuncuya taş sağlar
- make it quick: Seçilen birimi veya binayı yok eder
- knock on wood: Aktifleştiren oyuncuya odun sağlar
- smorgasbord: Oyuncuya tüm kaynaklardan 100.000 adet ekler
- i give up: Teslim olarak oyunu kaybettirir
- it was known: Savaş sisini(Fog of War) kapatır
- it is known: Haritayı açar, tekrar aktifleştirildiğinde kapatır
- another round: Senaryo modunda oyunu yavaşlatır
- another cup: Senaryo modunda oyunu hızlandırır
- age me up scotty : Diğer çağa geçmeye yarar
- anti-poke: Seçilen birimi veya binayı ölümsüz yapar
- you monster: Tüm Gaia’ları öldürür
- minimally minimal: Oyun UI’ını açar ve kapatır
- king size beds: Maksimum nüfus limitine ulaştırır
- at the core: Bir adet özel birim yetiştirir
- big bad sheep: Haritadaki tüm koyunları kurt yapar
- out with the new: Age of Empires 4 saldırı sesini Age of Empires 2 alarmıyla değiştirir
- one of us: Seçilen birim veya birimleri dönüştürür
- this is fine: Seçilen yapı veya yapıları aleve verir
- zeleport: Seçilen birim veya birimleri ışınlar
Age Of Empires 4 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Sizin favori Age Of Empires 4 hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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