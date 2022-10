Geçmişten Günümüze Crash Bandicoot Serisi

Playstation 1 ve 2 sahipleri eminiz ki Crash Bandicoot oynamıştır. Bir dönemin efsane oyunu olan Crash Bandicoot, ilgi çekici karakterleri ve kendine has oynanışı ile bizleri saatler boyunca ekrana kilitlemişti. Akıcı ve zevkli oynanışı bugün bile hala oyuncuların ilgisini çekiyor. Nostaljiyi seven eski oyuncuların favori serilerinden biri olan Crash Bandicoot serisine gelin birlikte göz atalım. Sizler için aşağıda tüm Crash Bandicoot oyunlarını sıraladık.

Tüm Crash Bandicoot Oyunları

Crash Bandicoot (1996)

Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back (1997)

Crash Bandicoot 3: Warped (1998)

Crash Team Racing (1999)

Crash Bash (2000)

Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (2001)

Crash Bandicoot: XS Vicarious Visions (2002)

Crash Bandicoot 2: N-Tranced (2003)

Crash Nitro Kart (2003)

Crash Bandicoot Purple: Ripto’s Rampage (2004)

Crash Tag Team Racing (2005)

Crash Boom Bang! (2006)

Crash of the Titans (2007)

Crash: Mind over Mutant (2008)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (2017)

Crash Team Racing Nitro-Fueled (2019)

Crash Bandicoot 4: It's About Time (2020)

Yukarıda Crash Bandicoot serisinin ana oyunları yer almaktadır. Mobil başta olmak üzere pek çok farklı platforma çeşitli Crash Bandicoot oyunları çıkmıştır.

Gördüğünüz üzere pek çok Crash Bandicoot oyunu 1996 yılından beri piyasaya sürülmüş. Peki bu kadar fazla oyunu oynamak mümkün mü? Gelin sizler için en iyi Crash Bandicoot oyunlarını sıralayalım.

En İyi Crash Bandicoot Oyunları

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Efsane haline gelmiş ilk 3 Crash Bandicoot oyunu artık tek bir pakette. Günümüz grafikleriyle hazırlanmış ve pek çok sistem için optimize edilmiş olan Crash Bandicoot N. Sane bugün oynayabileceğiniz en iyi Crash Bandicoot oyunlarından biri. Modern sistemlerde ve hatta PC’de bile oynamak mümkün.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Bir diğer efsane Crash Bandicoot oyunu olan Crash Team Racing 1999 yılında ilk kez piyasaya sürülmüştü. Dönemine göre harika bir oyun olsa da maalesef günümüz için oldukça eski bir oyun. Neyse ki 2019 yılında konsollar için Crash Team Racing Nitro-Fueled çıkış yaptı. Nitro-Fueled versiyonu tıpkı N. Sane Trilogy’de yapıldığı gibi oyunu baştan aşağıya yenileyen, güncelleştiren ve günümüz sistemleri için optimize hale getiren bir oyun oldu. Eğer Mario Kart benzeri bir yarış oyunu arıyorsanız Crash Team Racing Nitro-Fueled en iyi seçenek olacaktır.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot markası günümüzde N. Sane Trilogy ve Nitro-Fueled ile tekrardan dirilmiş durumda. Bu iki oyunu oynadıysanız ve daha fazlasını istiyorsanız bir oyun daha var. Ana serinin devamı niteliğinde olan Crash Bandicoot 4: It's About Time gerçekten yepyeni bir oyun. Günümüz platform oyunları kadar iyi mekaniklere sahip ve görsel açıdan en iyi Crash Bandicoot oyunu olan It's About Time kesinlikle oynanmaya değer bir oyun. İlk kez 2 Ekim 2020 tarihinde piyasaya çıkan Crash Bandicoot 4: It's About Time 18 Ekim 2022 tarihinde Steam’e de geldi.

Crash Bandicoot serisine değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin favori Crash Bandicoot oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.