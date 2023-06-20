Minecraft Çit Yapımı Rehberi

Minecraft çit yapımı için hangi malzemeler gerekiyor? Bu sorunun yanıtı, popüler açık dünya oyununda çitlere ihtiyaç duyan oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız rehberde çitlerin nasıl elde edileceğini açıkladık.

Gelişmiş craft sistemiyle ön plana çıkan açık dünya oyunu Minecraft'ta fener yapımı dahil olmak üzere pek çok eşya elde edebilirsiniz. Bunlar arasında çit de bulunuyor. Çitlere sahip olabilmek için çubuk ve meşe tahta isimli malzemelere ihtiyacınız var.

Söz konusu malzemelere sahipseniz çok pratik bir şekilde çitler oluşturabilirsiniz. Peki, popüler oyunda Minecraft'ta çit nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız aşağıda yer alan adımlara göz atabilirsiniz.

Minecraft Çit Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki iki kutucuğa çubukları ekleyin.

Sağ ve sol kısımlara meşe tahtalarını yerleştirin.

Sağ tarafta çit çıkacak.

Çitleri envantere taşıyın.

Dünya genelinde yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Minecraft'ta çitler yapmak için 4 adet meşe tahta ve 2 adet çubuk gerekiyor. Gerekli olan malzemeleri elde ettiyseniz çalışma masasını açarak yapım aşamasına geçebilirsiniz.

Eğer çalışma masasına sahip değilseniz envanteri açın. Envanter penceresindeki Üretim bölümüne 4 adet odun yerleştirin. Bu işlem, tahtaya sahip olmanızı sağlayacak. Bir sonraki adımda tahtaları Üretim kısmına ekleyin. Bunu yaptığınızda çalışma masası elde edeceksiniz.

Çalışma masasını açın ve ortadaki kutucuklara iki adet çubuk ekleyin. Sağ ve sol kısımdaki kutucuklara ise 4 adet meşe tahtası yerleştirin. Bu malzemeleri kutucuklara eklediğiniz takdirde çalışma masasının sağ kısmında üç adet çit çıkacak. Çitleri envantere taşıyın.

Minecraft Çit Kapısı Yapımı Adımları

Çalışma masasını açın.

Ortadaki kutucuklara meşe tahtalarını ekleyin.

Sağ ve sol kısımlara çubukları yerleştirin.

Sağ kısımda çit kapısı çıkacak.

Çit kapısını envantere taşıyın.

Minecraft'ta çit kapısı yapımı için 4 adet çubuk ve 2 adet meşe tahtasına sahip olmanız gerekiyor. Eğer envanterinizde bu malzemeler varsa çalışma masasını açın ve hemen ardından ortadaki iki kutucuğa çubukları yerleştirin. Sağ ve sol kısımlardaki kutucuklara ise meşe tahtalarını ekleyin. Bunu yapmanız durumunda çit kapısı elde edeceksiniz.

Bu yazıda popüler oyunda çit ve çit kapısının nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.