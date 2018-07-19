Entity: A Horror Escape, korkutucu öğeler içermese de geren sürükleyici bir kaçış oyunu. Labirent kadar karmaşık, onlarca odalı terk edilmiş bir konaktan çıkmaya çalıştığınız oyunda sona ne zaman geldiğinizi anlamayacaksınız. Mobil korku - gerilim oyunlarını seviyorsanız, bulmacalarla dolu kaçış oyunlarını da bayılıyorsanız tavsiye ederim. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir ve sadece 226MB boyutunda.

iPhone/iPad’de oynanabilir korku - gerilim yüklü mükemmel bir evden kaçış oyunu Entity: A Horror Escape. Tüm kaçış oyunlarında olduğu gibi nasıl geldiğinizi, kimler tarafından getirildiğinizi bilmediğiniz bir yerden kaçma mücadelesi veriyorsunuz. Bu sefer mekan olarak bir konak seçilmiş. Labirentten hallice olan evi dolaşarak kaçmanın yollarını arıyorsunuz. Kilitli ve gizli oda sayısı bir hayli fazla. Gezerken ses çıkarmamaya da özen göstermelisiniz. Aksi halde hemen ayak sesleri yükseliyor ve kötü güç tarafından ele geçiriliyorsunuz.