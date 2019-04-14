Erzurum Büyükşehir Belediyesi uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan mobil belediyecilik hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği mobil uygulama, Erzurum’da yaşayan vatandaşların birçok güncel bilgiye anında ulaşabilmesini ve çeşitli hizmetlerden faydalanabilmesini sağlıyor. Belediye tarafından yayınlanan güncel duyurular, haberler, etkinlikler ve projelerden anında haberdar olabileceğiniz uygulamada nöbetçi eczanelere, iletişim bilgilerine ve konum bilgileri ne de erişebilirsiniz.

Havalimanına gitmek istediğinizde servis saatlerini de öğrenebilmenize olanak tanıyan Erzurum Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, şehir kameralarına ulaşarak şehrin birçok noktasını canlı olarak izleyebilirsiniz. Siz de Erzurum’da yaşıyorsanız, Erzurum Büyükşehir Belediyesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri