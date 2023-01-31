TOGG Trumore Uygulaması Nedir? Ne İşe Yarar?

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, kendisine ait mobil uygulama olan Trumore’u kullanıma sunduğunu açıkladı. Uygulama; (Huawei) App Gallery, Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla geliştirilen Trumore uygulaması ile ilgili tüm detayları sizler için sıraladık.

TOGG Trumore Nasıl Kullanılıyor?

TOGG Trumore; yapay zeka, İnsurtek, IoT, blok zinciri, FinTek vb. yeni nesil teknolojilerle uyumlu şekilde çalışıyor. Farklı özellikleri ve iş birlikleriyle dikkat çeken bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Uygulama kullanıcılarının karşısına “Kazan, Geliştir, Eğlen ve Gez” konseptleriyle çıkıyor. Mobilite dünyasına fırsat ve yenilikler sunacak. NFT başta olmak üzere birçok ödül programıyla da öne çıkacak.

TOGG Trumore uygulamasının konseptlerini şöyle ifade edebiliriz:

1. Go.more

Kullanıcıya kişiselleştirilmiş rota önerileri sunan Go.more, hizmetlerini lokasyon bazlı veriyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

Rezervasyon

Karma mobilite servisleri

Restoran

Şarj ağı

Ayrıca uygulama içerisinden tasarruf hesaplayıcılarla; karbon salımı, yol ücreti ve elektrik tüketimi de hesaplanabiliyor.

2. Play.more

Play.more; kullanıcıya akıllı yaşam hizmetleri sunuyor. Kullanıcının günlük yaşamını kolaylaştıran onu eğlendiren olanaklar sunuyor. Play.more servislerini oluşturan noktalar;

Mobil oyun uygulamaları

Kullanım bazlı sigorta servisleri

Araç içi mobil oyun uygulamaları şeklinde sıralanabilir.

Yerli otomobil markası TOGG, “Dijital Art Mode” konsepti kapsamında duality dünyasında yer alan;

Bugün - Yarın

İnsan - Teknoloji

Birlik - Çokluk

Doğu - Batı

Akıl - Kalp gibi kavramları da kullanıcılara sunuyor.

Akıllı cihaz ekranında yer alan dijital sanatlar, televizyonlara çok rahat yansıtılabilecek.

3. Scale.more

Scale.more, TOGG’ un iş birliği sağladığı ekosistemle entegreli şekilde çalışıyor. TOGG’un işbirliği sağladığı şirketler;

Ava Labs

Shell

BlindLook

Trendyol

THY

SMART IX

Hopi

Paycell

Plug and Play

ETIYA şeklindedir.

4. Earn.more

Kullanıcıların kazanmasını sağlayan hizmetlerin tümünü Earn.more oluşturuyor. Kesintisiz ödüllendirme ve ödeme deneyimlerinin sunulduğu “fintek” çözümleriyle dikkat çekiyor. Earn.more’yle; dijital varlık cüzdanı, mobil ödeme ve e-cüzdanla araç içi ödemelerde yapılabiliyor. Ayrıca dijital varlık yönetimi kapsamında puana benzer ödül programları da sunuluyor.

Bunlara; NFT ile dijital sanat koleksiyonlarını örnek verebiliriz. Dijital magnet, kullanıcı tarafından oluşturulan rotaya ve yolculuk şartlarına uygun oluşturuluyor. Earn.more, Go.more’dan aldığı bilgileri; dijital sanat eserlerindeki yapay zeka algoritmasıyla birleştiriyor. Böylelikle ortaya eşi, benzeri olmayan dijital ürünler çıkıyor.

Yerli otomobil markası TOGG’un uygulaması Trumore haricinde araç özelliklerini ve detaylarını incelemek için Togg Modelleri, Renkleri ve Fiyatları yazımıza göz atabilirsiniz.