Trafik Cezası İtirazı Nereye ve Nasıl Yapılır? İtiraz Dilekçesi Örneği

Kırmızı ışıkta geçme, hız sınırını aşma, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma, seyir halinde telefonla konuşma gibi sebeplerden trafik cezası almak, sürücüler için sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Fakat bazen trafik cezaları haksız yere uygulanabiliyor.. Ancak, herhangi bir sebep ya da hata nedeniyle alınan bir trafik cezasına itiraz etme hakkı bulunuyor.

Bu yazımızda, trafik cezası itirazı nereye ve nasıl yapılır sorularına yanıt vereceğiz ve bir itiraz dilekçesi örneği sunacağız.

Trafik Cezası İtirazı Nereye Yapılır?

Trafik cezasına itiraz etmek için iki yöntem bulunuyor:

Sulh Ceza Hakimliği'ne Başvuru

Trafik cezasına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, ikametgahınızın bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvurabilirsiniz.

Dilekçede, cezanın neden haksız olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğine dair delilleri tespit etmelisiniz.

Dilekçenizle birlikte, trafik cezası tebliğ belgesi ve diğer delilleri de sunmanız gerekiyor.

Sulh Ceza Hakimliği, dilekçenizi inceledikten sonra, cezanın iptaline veya idari para cezasının indirilmesine karar verebilir.

Trafik idari para cezasına itiraz etmek için, dava dilekçesi ve ekinde şu belgeler bulunmalıdır:

Trafik idari para cezası karar tutanağı tebligatı

Trafik idari para cezası karar tutanağı

Trafik cezası kesilen aracın ruhsatı

Araç sahibinin ehliyet ve kimliği

Ceza ödendiyse ödendiğine dair banka dekontu

İdari Yargılama Usulü Kanunu'na Göre Dava Açma

Trafik cezasına tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre dava açabilirsiniz.

Dava, ikametgahınızın bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi'nde açılır.

Davada, cezanın neden haksız olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğine dair delilleri sunmalısınız.

İdare Mahkemesi, davayı inceledikten sonra, cezanın iptaline veya idari para cezasının indirilmesine karar verebilir.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

[Adınız Soyadınız]

[Adresiniz]

[Tarih]

[Trafik Zabıtası/Belediye Adı]

[Trafik Bürosu Adresi]

Konu: Trafik Cezası İtirazı

Sayın Yetkililer,

Ben, yukarıda belirtilen adresimde ikamet eden [Adınız Soyadınız], T.C. Kimlik Numarası [TC Kimlik Numaranız] olarak, [Cezanın Alındığı Şehir ve Tarih] tarihinde tarafıma tebliğ edilen trafik cezasına itiraz etme gereği hissetmekteyim.

İtirazımın nedenleri şunlardır:

1. [Cezanın Alındığı Yer ve Tarih] tarihinde trafik kurallarına uymama dair herhangi bir ihlalde bulunmadım.

2. [Eğer varsa] Cezayı veren trafik kamerasının teknik arızası nedeniyle doğru bir şekilde kayıt alınmamış olabilir.

İtirazımın değerlendirilmesi için ekte, [delil olarak eklediğiniz belgelerin isimleri ve açıklamaları] belgelerini sunuyorum. Cezanın haksız olduğuna inanarak bu itiraz dilekçesini sunuyorum ve konunun incelenerek tarafıma geri dönüş yapılmasını talep ediyorum.

Saygılarımla,

[Adınız Soyadınız]

[İmzanız]

Trafik cezalarına hangi durumlarda itiraz edilir?

Trafik cezalarına itiraz nedenleri şöyle sıralanabilir:

Delil sunulmadan gönderilen cezaları,

Alkol alınmadığı halde promilde alkollü çıkılan cezaları,

Radar levhası olmayan yerde yazılan radar cezaları,

Park yeri olmamasına rağmen kesilen para cezaları.

Haksız yere trafik cezası aldığınızı düşünüyorsanız, Hazırladığımız rehberdeki bilgileri ve adımları takip ederek hızlı bir şekilde trafik ceza itiraz talebinizi oluşturabilirsiniz.

Trafik ceza itirazı dilekçe örneği dahil olmak üzere, trafik cezası itirazının nereye ve nasıl yapılacağına detaylı bir şekilde rehberimizde yer verdik.