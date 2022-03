2 yıl önce ilk olarak iOS platformuna, daha sonrasında ise Android platformuna çıkan strateji oyunu Clash of Clans, uygulama marketlerinde üst sıralardan inmek bilmiyor. Kaynak üretim ve tüketimine dayalı bit strateji oyunu olan Clash of Clans, ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun.

Yüksek seviyelere gelip, başarılar elde etmek için oldukça zaman isteyen oyunda, büyüdükçe gelişmeniz daha da zorlaşıyor. Hal böyle olunca gelişmenizde yardımcı olacak olan Clash of Clans İpuçları ve Hileleri başlıklı yazımızı hazırlayarak sizlere bu yolda yardımcı olmak istedik.

7'den 70'e her yaştan oyuncunun rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olan Clash of Clans'da size yardımcı olacak olan önemli noktaların hepsine aşağıda teker tekere değinerek gerekli açıklamaları yapacağız. Aslında Clash of Clans oynaması basit ve kolay öğrenilen bir oyun fakat yinede bir takım ipucu ve önemli noktaları öğrenerek oyundaki gelişiminizi daha hızlı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Özellikle kupa sayısını hızlıca arttırmak isteyen oyuncular yazımıza göz atarak bilmedikleri konu veya durum olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. Sözü daha fazla uzatmadan hemen ipucu ve hilelere geçiş yapalım.

Clash of Clans İpuçları ve Hileleri Neler?

Maden Kaynaklarınızı Maksimum Sayıya Çıkartın

Kaynaklarınızın Üretim Miktarlarını Hesaplayın

Köyünüzü Doğru Şekilde Tasarlayın

Köyünüzdeki Koruma Kalkanlarını Kullanın

Taş Toplayın

Tekli Oyuncu Modunda Savaş Yapın

Havanlarınızı Çok İyi Koruyun

Klan Kalesinden Yardım Alın

Etkinliklerden Yararlanın

1- Maden Kaynaklarınızı Maksimum Sayıya Çıkartın

Bildiğiniz üzere Clash of Clans kaynaklar ile işleyen yapıya sahip olan bir strateji oyunu ve bu tür strateji oyunlarında en kısa sürede sahip olabileceğiniz en çok sayıdaki madeni yapmak oldukça önemli.

Clash of Clans'da sahip olabileceğiniz altın ve mor iksir madenlerinin sayısı ana binanız yani belediye binanınızın seviyesine göre değişmektedir. Belediye binanızın seviyesini her arttırdığınızda ilk olarak maden kaynaklarının sayısını arttırmanız sizin için daha fazla altın ve mor iksir üretimi anlamına geliyor.

Kısa sürede çok fazla altın ve mor iksir elde etmek için savaşlardan çok kaynaklara ihtiyaç duyacaksınız. Bu nedenle hem altın hem de iksir üretimi yapacağınız kaynakların hem sayısına hem de seviyelerine önem göstermeniz gerekiyor.

2- Kaynaklarınızın Üretim Miktarlarını Hesaplayın

Clash of Clans köyünüzdeki altın ve mor iksir kaynaklarının saat başına ürettikleri altın miktarı bellidir. Bunu üzerlerine dokunarak detaylı olarak görebilirsiniz. Örneğin kendi köyüm 6 adet altın madeni ve 6 adet iksir madeni bulunuyor. Hepsi maksimum seviyede olduğu için bir kaynaktan saat başına elde ettiğim kaynak miktarı 3500. Bunun anlamıda saat başına 6 x 3500 = 21000 altın ve mor iksir üretimi.

Peki bu rakamları bilmem neden bu kadar önemli diye merak ediyorsanız, yapacağınız güncellemeleri ne zaman yada ne kadar süre sonra yapacağınızı bilmek size avantaj kazandırır.

Örneğin 10 saat sonra bir gleiştirme yapabiliyor olacaksınız diye düşünelim. Fakat köyünüzdeki koruma kalkanı 9 saat sonra bitiyor. Bunun anlamı köyünüzün 9 saat sonra saldırılara açık hal geliyor olması ve eğer birileri saldırırsa sahip olduğunuz kaynakların bir miktarını da alabilirler.

Bu durumda kalkan süreniz bittiğinde siz saldırı yaparak eksik olan kaynakları ele geçirip geliştirmenizi yapabilirsiniz. Bu nedenle altın ve mor iksir üretim miktarlarını bilmek size her zaman avantaj sağlar.

3- Köyünüzü Doğru Şekilde Tasarlayın

Köyünüzün belediye binasının seviyesini arttırdıkça, yeni yapabileceğiniz bir çok bina yada kaynakla birlikte, sahip olduğunuzun binaların da sayısında artış oluyor.

Bunun anlamı ise köyünüzün sürekii olarak büyüyecek olması. Fakat köyünüz büyürken düzgün bir şekilde tasarlamazsanız, alacağınız saldırılarda düşmanlar yakaladıkları boşluklardan köyünüze kolayca girip sizi darma duman edebilir.

Bunun için sahip olduğunuz duvar, bina ve savunma birimlerini başarılı bir şekilde yerleştirerek içeride boşluk bırakmamanız gerekiyor. aksi halde düşmanlarınıza gelin bana saldırın yazan davetiyeleri göndermiş olursunuz.

Köyünüzü tasarlarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, köy tasarımı ekranında herhangi bir birimi yerinden oynatıp farklı yere koyduğunuz anda yerde beliren beyaz alan.

Bu alana güvenli alan diyebiliriz. Çünkü rakipleriniz savaş esnasında bu beyazla gösterilen alana askerlerini yerleştiremez.

Başarılı bir duvar ve savunma sistemi kurarak, köyünüzü gelen saldırılara karşı en iyi şekilde savunmak size Clash of Clans oynadığınız süre boyunca oldukça yardımcı olacaktır.

4- Köyünüzdeki Koruma Kalkanlarını Kullanın

Clash of Clans'da köyünüzü rakiplerin saldırılarından korumanın en güzel yolu yeşil taş karşılığında stın alabileceğiniz koruma kalkanları. Ayrıca bu kalkanlar rakiplerinizin size saldırarak sizi mağlup etmesinden sonra da köyünüze geliyor.

Savunmanızın rakip saldırıları durduramayarak kaybettiğiniz savaşlarda, köyünüzün aldığı hasara göre belirli bir süre köyünüze kalkan geliyor. Bu kalkanı son süresine kadar kullanmak köyünüzün tehlikelerden uzak duırmasını sağlar.

Bu koruma kalkanları hakkındaki en önemli detay ise, köyünüz koruma kalkanına sahipken eğer diğer oyunculara saldırı yaparsanız gidiyor olmaları.

Bunu yapmamanız, yada yapıyor olsanız bile kalkanın gitmesi ile bir sonraki göreceğiniz saldırı da neler kaybedebileceğinizi hesapladıktan sonra yapmanızda fayda var.

Koruka kalkanı aktifken, köyünüzü geliştirmeye çalışarak bir sonraki alacağınız saldırılarda köyünüzü daha iyi savunabilirsiniz.

5- Taş Toplayın

Oyunda kaynakların üretim hızını arttırmak, bir bina yapımını bir anda gerçekleştirmek, koruma kalkanı almak, inşaat kulubesi yaptırmak ve hatta altın ile mor iksir satın almak için kullanabildiğimiz yeşil taşları kazanmak için gereken önemi göstermeniz gerekiyor.

Eğer oyuna yeni başladıysanız yada başlamayı düşünüyorsanız, köyünüz ilk açıldığında harita üzeirnde 40 adet ağaç, kaya vb. objeler ile birlikte geliyor.

Bu objeleri köyünüzden kaldırarak hem deneyim puanı kazanıp seviye arttırabiliyor hem de yeşil taş kazanma şansı elde ediyorsunuz.

Fakat bu ağaç ve kayaları kaldırmak için istenen altın ve mor iksir miktarları oyunun başında size biraz fazla gelebilir. Zamanla geliştikten sonra hepsini temizleyerek yeşil taş biriktirebilir ve gerektiğinde kullanarak gelişiminizi hızlandırabilirsiniz.

Köyünüzle birlikte gelen 40 ağaç ve kaya objesi dışında, rastgele olacak şekilde köyünüzde çıkan ağaç ve kayaları da temizlemeye devam etmeniz gerekiyor. 30 saniye sürne temizlik işlemi için 1 inşaatçıızın boşta olması yeterli.

Ağaç ve kaya gibi objeler dışında belirli etkinlikler sayesinde köyünüzde süslü ağaçlar, mücevher kutuları vs. gibi objelerde belirebiliyor. Bu tür etkinlik objeleri size daha fazla altın, mor iksir ve yeşil taş sağlıyor.

Uygulama içi mağazadan da ücret karşılığı satın alabildiğiniz yeşil taşlarınızı çok dikkatli harcamanızı öneririm. Ayrıca yazımızın sonundaki bonus ipucunu okuyarak yeşil taşları nasıl değerlendirmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

6- Tekli Oyuncu Modunda Savaş Yapın

Köyünüzde koruma kalkanı olmasına rağmen tekli oyuncu modunda Goblin köylerine saldırı yaparak ufak miktarlarda altın ve mor iksir kazanabilirsiniz. Fakat kazançlı çıkabilmek için biraz akıllı hareket etmelisiniz. Aksi taktirde zarara da uğrayabiliyorsunuz.

Kupa getirisi olmayan Goblin köyü saldırılarında, oyunun size sunmuş olduğu önceden hazırlanmış goblin köylerine saldırı düzenliyorsunuz.

Oyuncuların kendi köylerinden çok daha farklı tasarımlara sahip olan bu köylerde savaş kazanmak biraz daha koaly. Fakat bu nedenle elde ettiğiniz gelirler de biraz düşük. Yinede akıllı hamleler yapıp az sayıda asker ile goblin köylerini alt etmeyi başarabilirseniz, altın ve mor iksir kazanabiliyorsunuz.

Goblin köylerine düzenlenen saldırıların altın ve mor iksir dışındaki bir diğer katkısı ise oyun içi başarımları tamamlamanızı sağlayarak ekstradan yeşil taş elde etmenizi sağlamak. Böylece oyunda bulunan başarımları kazanarak yeşil taş da kazanabilirsiniz.

7- Havanlarınızı Çok İyi Koruyun

Köyünüze yerleştireceğiniz en önemli savunma birimleri şüphesiz havanlar. Büyük bir alana yüksek hasar verebilen havanların tek problemi kendi dibine top atamaması ve atış hızının çok yavaş olması. Fakat yinede köyünüze çok sayıda barbar ve okçu ile saldırmaya çalışan rakipleniz karşısında köyünüzzürahatlkla koruyabilirsiniz.

Havanlar uzun mesafeli atışlar yapamadığı için kendi etrafını savunamıyor. Bu nedenle sahip olduğunuz havanları köyünüzün merkezine yakın ve güvenli bir şekilde yerleştirerek onları korumanız gerekiyor.

Havanları düşman saldırılarında en zor ulaşılacak şekilde yerleştirip, savaşta uzun süre kalmalarını ve böylece düşman askelrerine olabildiğince hasar vermelerini sağlayabilirseniz, bir çok savaştan galip çıkabilirsiniz.

Clash of Clans oyunu açıkken havan topu üzerine geldiğinizde çıkan kırmızı çizgi alanı havan topunun atış yapamadığı alan. Beyaz çizgi ile gösterilen alan ise havan topunun ateş edebildiği alanı gösteriyor.

Size düşen ise düşmanlarınızın askerlerini olabildiğince beyaz çizgi içinde kalacak şekilde havanlarınızı yerleştirmek. Bunu yaparken havanı aynı zamanda güvenli bir şekilde yerleştirmek.

8- Klan Kalesinden Yardım Alın

Klan Kalesi, Clash of Clans oyununda en az belediye binası kadar havalı görünen binalardan bir tanesi. Çok fazla önemsenmemesine rağmen aslında en çok önemli. Bunun nedeni, seviyesien göre klanınızdaki diğer kişilerden yardım talep edebilmeniz.

Örneğin 3. seviye klan kaleniz varsa klan arkadaşlarınızdan 20 adet asker isteyebiliyorsunuz. Size gönderilen 20 askeri isterseniz yapacağınız savaşlarda kullanabileceğiniz gibi, köyünüze gelen saldırılarda düşman askerlerinin belirli bir sınır içerisine girmesi sonucu, bu askerler klan kalesinden çıkarak köyünüzün savunmasına yardım eder.

Klan Kalesi'nde duracak olan askerler için en önemli noktalardan bir tanesi, klan arkadaşlarıonızdan ne istediğinizi açık açık belirtmeniz. Aksi taktirde onlar ne gönderirse klan kalenizde o askerler olacaktır.

Kendinize gör bir strateji belirleyerek, klan arkadaşlarınızdan hangi askerleri istediğinize dair bir not yazın ve bu şekilde asker yardımı talebinde bulunun.

Asker talebi yapmanın herhangi bir sınırı yok. Tabi klan arkadaşlarınız bağışladığı sürece. Fakat klan kalenizin mutlaka askerler ile dolu olmasına özen göstermeniz, gelişim sürecinde hem savaş hem de savunma için size destek olacaktır.

9- Etkinliklerden Yararlanın

Clash of Clans oyununun en keyif verici zamanları yılın belirli dönemlerinde yapılan etkinlikler. Düzenlenen etkinliklerin büyük çoğunluğunda altın ve iksir madenlerinin üretim hızını 2 katına çıkarmak için normalde ödemeniz gereken 10 yeşil taş miktarı, 1'e düşürülüyor.

Böylece elinizde bulunan yeşil taşları çok az miktarda harcayarak üretim hızınızı etkinlik süresi boyunca 2 katı olarak koruyabiliyorsunuz.

Yılbaşı ve cadılar bayramı gibi zamanlarda oyunu ekstra kontro lederek gelecek güncellemeleri kontrol etmenizi ve eğer üretim hızı indirimleri geliyorsa kesinlikle kaçırmamanızı öneririm.

Ayrıca yüksek seviyelerde herhangi bir bina yada birimi geliştirmek için kaynak biriktiriyorken, koruma kalkanınız biterse yeşil taşları kullanarak 1, 2 yada 7 günlük kalkanlardan bir tanesini mutlaka alın.