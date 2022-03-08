Getir, Türkiye genelinde çevrimçi bir market uygulaması olarak hizmet vermekte. Teslimat süresi 5-6 dakika kadar kısa bir sürede bile gerçekleşmekte ancak ortalama teslimat süresi ise 8-9 dakika olarak bilinmektedir. İstanbul'un her noktasına teslimat yapan ve 2021'de yurt dışında hizmet vermeye başlayan Getir, şu anda 8 ülkede faaliyet gösteren bir konumda. Bazen kullanıcılar olası durumlar ile karşı karşıya kaldığında Getir sipariş iptali yapmak isteyebiliyorlar. Bu yazımızda nasıl Getir sipariş iptali yapacağınızı adım adım anlatıyoruz. İşte detaylar!

Getir Sipariş İptali Nasıl Yapılır?

Getir sipariş iptali uygulama üzerinden maalesef gerçekleştirilememekte. İptal sürecini başlatmak için Getir Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelisiniz. Getir Müşteri Hizmetlerine +90 (850) 532 50 50 numarası üzerinden ulaşabilirsiniz. Aramadan önce dikkat etmeniz gereken bir kaç detay var. Getir her sipariş iptal talebini geçerli bir gerekçe olmadan kabul etmiyor. Siparişinizi sadece sipariş adresinden çıkmak durumunda kaldıysanız, siparişinizin geliş süresi 15 dakikayı aşmışsa ve yanlış bir sipariş verdiyseniz iptal edebilirsiniz.

Sipariş iptalinden sonra tekrar sipariş vermek isterseniz uygulama üzerinden verebilirsiniz. Getir uygulaması kuryeleri online olarak takip edebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. İptal sürecini siparişiniz kapınıza gelmeden önce gerçekleştirmeniz özellikle kuryeler için önem arz etmektedir. Hem sipariş işlemleri hem de iade işlemleri sorunsuz bir şekilde Müşteri Hizmetleri tarafından şeffaf gerçekleşir. Tüm aşamalar hakkında temsilci sizleri bilgilendiriyor olacaktır.

Getir'de İptal Edilen Siparişin Para İadesi Kaç Gün Sürer?

Getir Müşteri Hizmetleri siparişinizi iptal ettikten sonra kredi kartınıza iadeyi hemen sistem üzerinden gerçekleştirir ancak bankacılık işlemler bankanıza bağlı olarak anında parayı kartınıza yansıtmayabilir. Genellikle paylaşılan bilgilere göre Getir tarafından iade edilen para 1 ila 8 iş günü arasında hesabınıza banka tarafından yansıtılır.

Getir Çalışma Saatleri Neler?

Getir Yemek: 7/24

Getir Su: 08:00 – 23:59

Getir Büyük: 08:00 – 01:00

Getir Market: 7/24

Getir uygulaması üzerinden 7/24 sipariş verebilirsiniz ancak uygulama birden fazla kategori içerdiğinden ötürü bu kategorilerin bazıları sadece belirli saatlerde müşterilere hizmet sunabiliyor. Örneğin Getir market 7/24 çalışır ancak Getir depoları belli saatlerde kapalı olduğu için gece yarısında sonra sipariş veremezsiniz. Aşağıdan tüm Getir saatlerine ulaşabilirsiniz.

Getir şu an sadece İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak illerinde hizmet vermekte. Getir Yemek Türkiye'nin tüm illerinde hizmet vermektedir.

Getir Büyük İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Aydın, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun illerinde hizmet vermekte. Getir Su ise sadece İstanbul'da hizmet vermekte. Son olarak Getir Çarşı İstanbul ve Bodrum illerinde hizmet vermekte. Eğer bulunduğuz il sınırları dahilinde Getir hizmet vermiyorsa [email protected] mail adresine Getir hizmet talebinde bulunabilirsiniz.