Budge Studios imzası ile geliştirilen ve yayınlanan EverRun: The Horse Guardians tamamen ücretsiz bir mobil oyundur. Mobil platformda aksiyon, macera ve arcade oyun türleri arasında yer alan yapım günden güne kitlesini artırmaya devam ediyor.

Bünyesinde birbirinden farklı at seçeneklerine sahip olan yapımda oyuncular seçtikleri atları özelleştirebilecekler. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapımda seçtiğimiz atlar ile ilerlemeye çalışacağız. Yoğun bir görsel içeriğe sahip olan oyunda ilerlerken atımızın fantastik yetenekleri ile de karşılaşacağız.

Oldukça basit arayüzlere ve kaliteli grafik açılarına sahip olan yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Yapım Google Play incelemelerinde 4.4 gibi bir inceleme skor puanı aldı.