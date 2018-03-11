Fal Hocası uygulamasını kullanarak çeşitli türlerdeki fallarınızı iOS cihazlarınızdan yorumlatabilirsiniz.

Tamamen gerçek falcılardan oluşan kadrosuyla, birçok fal türünde hizmet veren Fal Hocası uygulamasında aklınıza gelebilecek her türlü fal yorumunu uzman falcılara baktırabiliyorsunuz. Diğer fal bakma uygulamalarından çok daha gelişmiş özellikler sunan uygulamada kahve falı, tarot falı, el falı, iskambil falı, yıldızname falı, su falı ve rüya tabirleri gibi bölümlere ulaşabiliyorsunuz. Yorumcular bölümünden seçeceğiniz falcıya anında ulaşma imkanı sunan Fal Hocası uygulamasında kredilerinizi fallarınız için harcayabilirsiniz.

Falcılarla daha kolay iletişim kurmak ve sorularınızı rahatlıkla sorabilmeniz için yazılı ve sesli fal bakmanın yanında, telefonla ya da görüntülü görüşme ile fal baktırabilmeniz de mümkün hale geliyor. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz ve keyifli vakit geçirebileceğiniz Fal Hocası uygulamasında ilk falınızı sadece 1 TL’ye baktırabilirsiniz. Eğer siz de fal baktırmayı seviyorsanız, Fal Hocası uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulamada sunulan fallar