En İyi 5 Android Önbellek Temizleme Uygulaması

Android telefon ya da tablet için önbellek temizleme uygulaması kullanarak mobil cihazınızda meydana gelen donma ve kasma gibi sorunların düzelmesini sağlayabilirsiniz. Bu hizmetler, önbelleği temizleyerek cihazın performansının iyileşmesine yardım eder. Böylelikle deneyimi olumsuz etkileyen sorunlardan kurtulabilirsiniz.

Android cihazınızı çeşitli uygulamalar ile kullanıyorsanız bir süre sonra cihazınızda kilitlenmeler, yavaşlamalar ve performans sıkıntıları meydana gelebilir. Telefonunuzda bulunan her uygulama arkaplanda bir önbellek tüketiyor, aynı zamanda geçici olarak tuttuğu veri dosyalarını da temizlemeyerek giderek daha fazla alan kaplar.

Normalde uygulamaların daha hızlı çalışması için varolan bu önbellek verileri, bir süre sonra amaçlarının tersine herşeyi yavaşlatacaklardır ve yeniden başlatma gibi çözümlerin işe yaramaması durumunda sizi bir temizlik uygulamasına mecbur bırakacaktır.

Eğer siz de bu son noktaya geldiyseniz kullanabileceğiniz onlarca farklı uygulama arasından en iyi önbellek temizleme uygulamaları bir arada topladık. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan söz konusu uygulamalara göz atalım.

Önbellek Temizleme Uygulaması Tavsiyeleri

Phone Cleaner

1Tap Cleaner

AVG Cleaner

Norton Clean

Avast Cleanup

Phone Cleaner

50 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken Phone Cleaner gelişmiş özelliklere sahip. Uygulama üzerinden gereksiz dosyaları temizleyebilir, virüs taraması yapabilir, cihazda yüklü olan uygulamaları yönetebilir ve dahasını yapabilirsiniz. Hizmette ayrıca batarya yönetimi de mevcut.

1Tap Cleaner

1Tap Cleaner, önbelleğin yanı sıra arama ve mesaj geçmişini de temizleyebilmenize olanak tanıyor. Bu işlemlerin çok pratik bir şekilde yapılabilmesi, önemli bir avantaj sağlıyor. Uygulamada ayrıca widget desteği de bulunuyor. Bu sayede önbellek miktarı dahil olmak üzere bazı bilgilere kolayca erişebiliyorsunuz.

AVG Cleaner

Antivirüs uygulamaları ile ön plana çıkan AVG'nin güvenlik yazılımlarının yanı sıra çok kullanışlı bir uygulaması da bulunuyor. Bulanık ve benzer fotoğrafları otomatik tespit edebilir ve temizleyebilir, pil ömrünü uzatabilir, gereksiz dosyaları silebilir, depolama alanında boş yer açabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Norton Clean

Önbelleği temizlemenizi sağlayan Norton Clean uygulamaları yönetmenize de imkân tanıyor. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde uygulamayı herhangi bir zorluk yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Milyonlarca kez indirilen uygulamayı cihazınıza yükleyebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Avast Cleanup

Avast Cleanup ile cihazınızda yer alan gereksiz dosyaları silebilirsiniz. Otomatik temizlik özelliği sayesinde tarama sıklığını ve temizlenecek dosya boyutunu belirleyebilirsiniz. Uygulamada ayrıca hızlı temizlik, uyku modu gibi özellikler de bulunuyor.

Beş uygulamamızın sonuna geldik ancak önbellek temizlemekle ilgili sizlere bir kaç uyarımızı da yapmamız gerekiyor. Her ne kadar önbelleğin dolu olması telefonunuzu yavaşlatmaya başlasa da sürekli olarak önbellek temizleme işlemi yapmanız da uygulamalarınızın hızlı açılmasına engel olacaktır.

Bu nedenle en fazla haftada bir defa gerçekleştirmenizin uygun olacağı bu temizlik uygulamalarını ve işlemleri daha sık aralıklarla yapmamaya özen göstermelisiniz. Eğer farklı uygulama önerileriniz ve görüşleriniz varsa bize bunları yorumlar aracılığı ile iletmeyi unutmayın.