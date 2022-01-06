Google Play Store içerisinde barındırdığı uygulamalarla kullanıcılara ilginç deneyimler sunabiliyor. Peki bir Android kullanıcısı olarak kendinize yeni bir eğlence mi arıyorsunuz? Canlı Duvar Kağıdı uygulaması ile telefonunuzun kamerasını kullanarak Android telefonlarda arka planı şeffaf yapma özelliğinden yararlanabilirsiniz. İşte adım adım telefonunuzun arka planını nasıl şeffaf yapabileceğinizi anlattık.

Android Telefonlarda Şeffaf Arka Plan Nasıl Yapılır?

Telefonunuzun kamerasını kullanarak Android telefonlarda arka planı şeffaf yapma özelliğinden yararlanabilirsiniz. Canlı Duvar Kağıdı uygulaması Play Store üzerinden kolayca indirilebilir. Geliştirici HD Kamera tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan bu uygulama, kameranızı kullanarak sizlere canlı bir arka plan duvar kağıdı sunuyor.

Aşağıdaki adımları uygulayarak bu eğlenceli uygulamadan yararlanabilirsiniz;

Canlı Duvar Kağıdı uygulamasını buradan cihazınıza indirin veya Play Store üzerinden bulun. Uygulamaya giriş yapın ve sunulan seçeneklerden ''şeffaf'' seçeneğini tıklayın. Uygulama Android telefonunuzun kamerasını kullanmak için sizden izin talebinde bulunacaktır. Bu izin talebini onaylayın. Arka planda saydamlığın nasıl görüneceğini belirlemek için gerekli adımları takip edin ve kişiselleştirin. Sadece ana ekranda kullanmak istiyorsanız ana ekran, ana ekran ve kilit ekranında kullanmak istiyorsanız ana ekran ve kilit ekranı seçeneğini tıklayın. , Her şey tamam! Uygulamadan çıkış yapar yapmaz saydam arka plan özelliğinin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Dilediğiniz zaman özelliği uygulama üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz. Pil ömrünü hızlı tüketeceği için uygulamanın sadece eğlence amaçlı olduğunu unutmamakta fayda var. Peki siz telefonunuzun kamerasını kullanarak Android telefonlarda arka planı şeffaf yapma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.