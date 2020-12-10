Son yıllarda hiç bilmediğimiz bir yere gitmekten pek de korkmuyoruz çünkü mobil navigasyon uygulamaları hiç olmadığı kadar başarılı hale geldi. Peki ama Android için en iyi navigasyon uygulamaları hangileri? Sizler için oluşturduğumuz bu listede en iyi seçeneklerden birkaçını bir araya topladık.

Android için En İyi Navigasyon Uygulamaları

Bilmeniz gereken ilk şey, Android cihazınızda kullanabileceğiniz pek çok farklı navigasyon uygulamasının bulunduğudur. Her uygulama her konumda aynı performansı sunmayabilir. Bu noktada yaşadığınız bölgeye en uygun olan navigasyon uygulamasını keşfetmek için deneme - yanılma yönteminden yardım almalısınız.

1- Google Maps

Söz konusu şey navigasyon ve harita olduğunda, Google Maps muhtemelen bu listenin başında yer almalı. Her nerede olursanız olun oldukça başarılı yönlendirmeler ve bilgilendirmeler sunan bu uygulama, ülkemizde de oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor.

2- Yandex.Navigasyon

Özellikle anlık trafik bilgisi özellikleri ile öne çıkan Yandex.Navigasyon, sade ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Özellikle araç kullanıcıları için biçilmiş kaftan olan bu uygulamada belirli konumlar üzerinde diğer kullanıcılara mesaj dahi bırakabiliyorsunuz.

3- Sygic

Belki de listenin en iyi navigasyon uygulaması olan Sygic, telefonunuzdaki donanımlardan faydalanarak sizi istediğiniz yere götürmeye hazır. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirmek ve ardından ülke paketini indirmek. Bu sayede iki ve üç boyutlu haritalara anlık olarak erişebilirsiniz.

4- Wisepilot

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir diğer navigasyon uygulaması da Wisepilot olarak öne çıkıyor. Bu uygulama da tıpkı listedeki diğer rakipleri gibi oldukça geniş özelliklere sahip. Öte taraftan bu uygulamanın en büyük avantajı, herkese yönelik basit bir arayüze sahip olması.

5- Maps.Me

Çevrim dışı kullanım imkanı sunan navigasyon uygulamalardan birisi de Maps.Me. Bu uygulama da listenin diğer üyeleri gibi detaylı özellikler ve arama seçenekleri sunuyor. Öte taraftan bu uygulamada ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı abonelik seçeneğinin olduğunu vurgulayalım.

Sizler için hazırladığımız bu listenin de sonuna geldik. Peki sizin favori navigasyon uygulamanız hangisi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşarak deneyimlerinizi aktarmayı ihmal etmeyin.