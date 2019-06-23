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Farm Punks 1.0 (ios)
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  4. Farm Punks - iOS için Aksiyon Oyunu

Farm Punks

1.0
ios
Farm Punks
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir aksiyon oyunu

Farm Punks, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkan Farm Punks, kendine has oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda meyveleri toplayarak puan topluyor ve keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. 80'den fazla farklı meyveyi toplamaya çalıştığınız oyunda 200'den fazla zorlu bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kolay ve sezgisel kontrollerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Oldukça geniş içeriğiyle de önümüze çıkan oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. 

Farm Punks oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.