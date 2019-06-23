Farm Punks, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkan Farm Punks, kendine has oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda meyveleri toplayarak puan topluyor ve keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. 80'den fazla farklı meyveyi toplamaya çalıştığınız oyunda 200'den fazla zorlu bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kolay ve sezgisel kontrollerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Oldukça geniş içeriğiyle de önümüze çıkan oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz.

Farm Punks oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.