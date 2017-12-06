iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Ferdinand: Unstoppabull mobil oyunu, sevilen animasyon karakteri boğa Ferdinand ile dans ve bulmacayı bir araya getiren renkli ve neşeli bir tür bulmaca oyunudur.

Ferdinand: Unstoppabull mobil oyununda dans, müzik ve bulmaca sizleri bekliyor. Ferdinand filminin sevilen karakterlerinin size eşlik ettiği oyunda birbirini doğru orantılı etkileyen iki amaç bulunuyor. Birincisi Ferdinand’a dans ettirmek ikincisi ise bulmacaları çözmek.

Klasik üçlü eşleştirme bulmacalarını çözerek karakterlere dans ettirmelisiniz. Oyunda alt bölümde bulmaca ekranı yer alıyor. Siz bulmacaları çözdükçe de üst bölümde Ferdinand inanılmaz dans figürlerini sergiliyor. Oyunda siz dans ettikçe puanlar birikiyor. Biriken puanlarla da daha sonra yeni dans figürleri satın alabilirsiniz. Böylelikle dans katalogunuz da genişleyecek. Ayrıca siz oyunda değilken de günlük puanlarınız birikiyor. Bulmaca çözüp aklınızı çalıştırırken dans ve müzikle de eğlendiren Ferdinand: Unstoppabull mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.