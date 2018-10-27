Fin & Ancient Mystery, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu engellerle donatılmış olan oyunda becerilerinizi sınıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. 7 farklı büyülü dünyada geçen oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kendine has oynanışı ve kurgusuyla dikkatimizi çeken oyunda büyük bir gizemi aydınlatmak için mücadele ediyorsunuz. Karakterinizi iyi bir şekilde kontrol etmeli ve tüm zorlukların üstesinden gelmelisiniz.

Ayrıca karakterinizi daha güçlü bir konuma da getirebileceğiniz oyunda stratejik bilginizi de iyi kullanmalısınız.

Boş vakitlerinizde oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda hoş bir atmosfer yer alıyor. Mistik ve gizemli bir atmosferde geçen oyunda tüm zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Basit kontrolleri ve kaliteli görselleriyle sürükleyici bir etki bırakan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Fin & Ancient Mystery sizleri bekliyor.

Fin & Ancient Mystery oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.