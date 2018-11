Fix it: Gear Puzzle, mantığa dayalı mobil bulmaca oyunu seven her yaştan mobil oyuncuyu buluşturan bir yapım. iOS tarafında da indirmesi, oynaması ücretsiz. İnternetsiz oynama seçeneği sunması ve tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahat oynanış sunuyor. Durakta, otobüste, metroda, arkadaşınızı beklerken, iş arasında oynayabileceğiniz harika bir mühendislik oyunu.

Mantık temelli mühendislik oyunu olarak geçiyor ancak ilerlemek için tek yapmanız gereken dişli çarkları birbirine bağlamak. Tüm dişli çarklar dönmeye başladığında sonraki bulmacaya geçiyorsunuz. Kolaydan zora doğru ilerleyen bölümlerde hamle sınırlaması, süre işlemesi gibi kısıtlamalar bulunmuyor. Online olmadığından kimseyle de yarışmıyor, tek başınıza keyifle oyunu sürdürüyorsunuz. Bu arada ipucu yok! Takıldığınız bölümde yardım alacağınız tek kişi oyunun geliştiricisi.

Fix it: Gear Puzzle Özellikleri: