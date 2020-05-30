Mobil platformda gerçek zamanlı olarak deniz savaşlarına katılmak ister misiniz?

Dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları gerçek zamanlı olarak bir araya getiren ve gerecek zamanlı olarak gemi savaşlarına ev sahipliği yapan Fleet Command II: Battleships & Naval Blitz aksiyon dolu yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı yapım da oyuncular denizlerin ortasında gerçek oyuncular ile karşı karşıya gelecek, onların gemilerini batırarak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar.

Farklı floların ve farklı gemi tasarımlarının yer aldığı yapım içerisinde oyuncular PvP, PvE ve GvG gibi savaş modlarını da denemeye çalışacaklar.

Her modda oyuncular farklı deneyimler elde edecek, aksiyon yüklü efektler ile karşılaşacaklar.