Pek Bilinmeyen En İyi Türkçe Destekli Strateji Oyunları

Çoğu insan, bir strateji oyununu eğlence aracı olarak görür ama bundan çok daha fazlasıdır. Her şeyden önce size stratejik düşünme yetkinliği sağlar. Sadece sonraki adımı değil, 5 adım sonrasını da görürsünüz. Ne var ki aksiyon oyunlarının aksine daha kapsamlıdır. Çoğu oyuncu, kolay anlaşılması adına Türkçe destekli strateji oyunlar oynar.

İyi haber şu ki Türkçe dil desteğine sahip çok sayıda strateji oyunu var. Henüz bunları keşfetmemiş olabilirsiniz. Ama daha fazla araştırmanıza gerek yok. Sizin için sadece en iyilerinden oluşan bir liste hazırladık. Listemizde yer alan oyunları tek tek inceleyebilir ve beğendiğiniz yapımı hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Türkçe Destekli Strateji Oyunları Neler?

Against the Storm Nasıl Bir Oyun?

Against the Storm, büyük bir medeniyetin son kalesi olan Yanan Şehir'in valisi olarak sorumluluk üstleniyorsunuz. Arkanıza kraliçenin de desteğini alarak vahşi doğaya karşı meydan okuyorsunuz. Dünyayı kasıp kavuran, önünde hiçbir şeyin duramadığı fırtınaya karşı mücadele verdiğiniz yapımda nihai amacınız ise büyük bir yerleşim yeri kurmak.

Bu oyunun en iyi yanlarından biri, şehriniz yıkıldığında her şeyin sona ermemesi. Her seferinde önceden topladığınız kaynaklar size kalıyor. Yani attığınız her adım, Yanan Şehir'i geliştirmek için kritik önem taşıyor. Hava koşulları sürekli olarak değişiyor, bazen büyük bir yıkımla karşı karşıya kalıyorsunuz ancak daha da güçlü şekilde geri dönüyorsunuz.

Industries of Titan Nasıl Bir Oyun?

Industries of Titan, hiç merhameti olmayan konseyin desteğini alarak koltuğa oturan bir şirket kurucusunu yönettiğiniz yapım. Amacınız, antik harabeleri yağmalayıp kıymetli teknolojik eserler toplamak ve burayı büyük bir metropole dönüştürmek. Tabii, işler sadeece binaları dikmekle sınırlı kalmıyor. Bununla birlikte isyancılardan gelen saldırılara karşı koymanız, işçilerinizin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor.

Knights of Honor II: Sovereign Nasıl Bir Oyun?

Knights of Honor II: Sovereign, Orta Çağ oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Avrupa, Asya, Kuzey Afrika'daki 200'ü aşkın krallıktan birinin başına geçiyorsunuz. Oyunun çok basit bir arayüzü mevcut. Sürekli sıra bekleme sorunu yaşamıyorsunuz. Ordunuzu bizzat kendiniz kurup yönetiyorsunuz. Krallığınızı nasıl bir geleceğin beklediğini ise siz belirliyorsunuz.

Songs of Conquest Nasıl Bir Oyun?

Songs of Conquest'te bilinmeyen toprakları fethetmek için yola çıkıyorsunuz. Oyunda birbirine son derece zıt dört grup var. Bunların arasında ise Taht kavgası veren Arleon şövalyeleri, bataklıklarda hayatta kalmaya çalışan Rana kabileleri, hayatını kaybedenleri tekrar dirilten Loth büyücüleri ve baruta her şeyden çok daha fazla önem veren paralı askerler Barya yer alıyor. Harita sürekli değişiyor. Böylelikle oyun da tekrar tekrar oynanabilir hâle geliyor.

Diplomacy is Not an Option Nasıl Bir Oyun?

Diplomacy is Not an Option, sizi son derece kaotik bir dünyaya getiriyor. Konuşmak ya da anlaşma yapmak bu oyunda bir çözüm değil. Dört bir yandan saldırılanlara karşı hayatta kalmak için elinizden gelenin fazlasını yapmanız gerekiyor. Kalenizi inşa ediyor, duvarlar örüyorsunuz ve üstünüze doğru gelen düşman ordularını geri püskürtmeye çalışıyorsunuz.

Fizik kurallarına da çok dikkat etmek gerek. Okçuların önüne duvar dikerseniz düşmanlara ok fırlatamazlar. Bu tür detaylara dikkat ettiğiniz ve kalenizi mümkün olduğunca geliştirdiğiniz sürece zafer elde ediyorsunuz. Tam aksi bir yol izlerseniz de o hazin sonla karşı karşıya kalıyorsunuz.

Norland Nasıl Bir Oyun?

Norland'da yıkılan bir imparatorluğun ardından geriye kalan krallıklardan birinin başına geçiyorsunuz. Amacınız son derece kaotik ortamda kendi hanedanınızı kurup hedefinize ulaşmak. Sorun şu ki dışarıda topraklarınızı yağmalamak için bekleyen büyük ordular bulunuyor. Bu zorlu şartlar altında bir yandan da hayatta kalma mücadelesi vermeniz gerekiyor.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun Nasıl Bir Oyun?

Shadow Tactics: Blades of the Shogun, gizlilik türünü sevenlerin kesinlikle denemek isteyeceği türden bir yapım. Sayıca sizden üstün olan düşmanlara karşı âdeta bir gölge gibi hareket ederek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tuzaklar kuruyor, çatıdan çatıya zıplayıp düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar iyi bir strateji benimserseniz başarılı olma ihtimaliniz de o kadar artıyor.

Editörün Yorumu

Aslına bakacak olursanız önceden strateji türünü önceden çok seven birisi değildim. Bu tür oyunları yeni yeni oynamaya başladım. Popüler olanların zaten büyük bir kısmını oynadığım için deneyebileceğim çok bilinmeyen yapımlar aramaya başladım. Bu noktada da listede yer verdiğim yapımları keşfettim.

Siz de eğer benim gibi henüz çoğu kişi tarafından keşfedilmemiş etkileyici strateji oyunları oynamak istiyorsanız ve Türkçe dil desteği olması sizin için birincil öncelik ise yukarıdaki listede yer alan oyunları kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Her birini oynadım ve epey beğendim. Türe çok aşina olan biri değilseniz bile severek oynayacağınızı düşünüyorum.