Strateji, şüphesiz ki oyuncular arasında en popüler türler arasında. O yüzden oyun geliştiricileri de söz konusu türe sahip yapımlara odaklanıyor. Bu da oyun sayısının epey artmasına sebep oluyor. Ne var ki bu kadar çok çeşitlilik içinde en iyi ücretsiz strateji oyunları bulmak zorlaşabiliyor.

Siz de eğer bu yüzden oynanabilecek kaliteli ve bedava bir strateji oyunu bulamıyorsanız merak etmeyin, bu liste tam da sizin gibi oyuncular için hazırlandı. Aşağıda yer alan oyunları inceleyebilir, neler sunduğunu öğrenebilir ve size göre olduğuna karar verdiğiniz oyunları hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Strateji Oyunları Neler?

Dota 2 Nasıl Bir Oyun?

Dota 2, iki takımın karşı karşıya geldiği bir strateji oyunu. Oynaması ücretsiz olan bu yapımda her takımda beş oyuncu yer alıyor. Amacınız rakibin ana kulesini yıkmaktan ibaret. Maçlar 30 ile 60 dakika arasında. Tabii, takımın ve rakiplerin performansına göre daha da düşük sürede tamamlandığı pek çok kez görülmüştür.

Oyunda 100'ü aşkın karakter arasından tercih yapabilirsiniz. Dahası, bu karakterleri parayla satın almıyorsunuz. Yani herkes eşit ve adil bir ortamda savaşıyor. Ama bu size hiçbir şekilde oyun içi satın alım olmadığını düşündürmesin. Yalnızca kostümler satılıyor. Oynanış üzerinde herhangi etkisi yok. Görsel açıdan daha iyi karakterler elde ediyorsunuz.

Karakterlerin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Bu karakterlerin rolleri de farklı oluyor. Oyunda hangi role sahip olduğunuza göre eşyalar alıyorsunuz. Size kendi oyun tarzınızı belirleme imkânı sağlıyor. Yeni başladığınızda tüm bu özellikler oyuna alışmanızı epey zorlaştırabilir. Öte yandan oyun sürekli olarak güncelleme alıyor, yeni karakterler geliyor. Yani bir kez öğrendikten sonra her şey bitmiyor. Bunları da yakından takip etmeniz gerekiyor.

Gwent: The Witcher Card Game Nasıl Bir Oyun?

Gwent: The Witcher Card Game, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere The Witcher evreninde geçen oynaması ücretsiz bir strateji oyunu. Kart oyunu olduğu için şansın ön planda olduğunu düşünebilirsiniz ama strateji daha ön planda. Çevrim içi olarak maçlara katılıyorsunuz. Oyunu kazanmak için üç turdan ikisini almanız gerekiyor. Her turda amacınız rakipten daha fazlap uan toplamak. Kartları yakın dövüş ya da menzilli olarak iki farklı sıraya yerleştirebilir ve savaşın seyrini değiştirebilecek özel yeteneklere başvurabilirsiniz.

World of Warships Nasıl Bir Oyun?

World of Warships, deniz savaşlarını merkezine alan bir yapım. Bu oyunda herkes eşit. Büyük savaş gemilerini kontrol ediyorsunuz. Genel olarak doğru strateji izlemeyi gerektiriyor. Oyunda 600'den fazla gemi mevcut. Bunların arasından dilediğinizi alıp rakiplerle mücadele edebiliyorsunuz. Gerçek oyuncularla hızlı maçlara katılabileceğiniz gibi, dilerseniz arkadaşlarınızla takım olup yapay zekaya karşı da savaşabilirsiniz.

War Thunder Nasıl Bir Oyun?

War Thunder bir strateji odaklı savaş oyunu. Çapraz platform desteği olan yapım, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerine ait araçlar içeriyor. Kara, deniz ve hava araçları ile aynı savaş alanında büyük bir mücadele veriyorsunuz. 3000'i aşkın araç seçeneği bulunuyor. 100 farklı harita içeriyor. Düzenli olarak güncelleme aldığı için de bir noktadan sonra sıkılma gibi durumlar yaşanmıyor.

World of Tanks Nasıl Bir Oyun?

Bir diğer strateji oyunu olan World of Tanks'te zırhlı araçlarla oynuyorsunuz. Sadece hızlı davranmak yetmiyor. Kazanmak için düşmanın zayıf noktalarını bulmanız, doğru konumlandırma yapmanız gerekiyor. Size beş farklı tank türü, 800'ü aşkın araç sunuluyor. Hafif tanklar hız ve gizlilik için birebir. Ağır tanklar ise güçlü zırhlara sahip. Hangisini seçeceğiniz tamamen izleyeceğiniz stratejiye bağlı. Doğru seçimlerle tüm rakipleri alt edebilirsiniz.

Game of Thrones Winter is Coming Nasıl Bir Oyun?

Game of Thrones Winter is Coming, dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones'tan uyarlanan bir strateji oyunu. Amacınız, Yedi Krallık'taki savaşa son vermek. Dizinin geçtiği mekânlar, bu oyunda da mevcut. Demir tahtın sahibi olmaya çalışacağınız oyunda sevilen karakterleri de yanınıza alabiliyorsunuz. Örneğin Jon Snow ya da Daenerys Targaryen ve benzerleriyle savaşın seyredini değiştirebiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Strateji oyunlarını önceden çok seven birisi değildim ama son birkaç aydır geceleri yatmadan önce mobil oyunlarla vakit geçiriyorum. Mobil tarafta strateji oyunları ağırlıkta olduğu için doğal olarak bu oyunlara daha çok ağırlık vermeye başladım. İlginç bir şekilde bu türü sevmeye başladım.

Her ne kadar aksiyon ağırlıklı yapımları daha çok beğensem de strateji türüne sahip yapımları da artık severek oynadığımı söyleyebilirim. Mobil pazarda başlayan bu ilgimi daha sonra PC'ye taşıdım ve türünün en iyilerini olduğunu düşündüğüm oyunları denedim. Bu listede yer alan yapımlar ise en çok beğendiklerim oldu. Sadece benim değil, geniş bir oyuncu kitlesinin de takdirini kazanmış durumdalar. Siz de eğer strateji oyunlarını seviyorsanız ve ücretsiz olmasını istiyorsanız her birini denemenizi tavsiye ederim.