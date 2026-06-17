Game Pass'teki En İyi Savaş Oyunları

Bugün sizler için, Game Pass'teki en iyi savaş oyunlarını listeledik. Listemizde 2. Dünya Savaşı'ndan, Orta Çağ'a, 1. Dünya Savaşı'ndan modern savaşlara kadar birçok oyun bulunuyor. İşte, oynaması birbirinden keyifli o oyunlar!

Hell Let Loose Nasıl Bir Oyun?

İkinci Dünya Savaşı'nı iliklerinize göre hissetmek istiyorsanız, Team17 tarafından yayınlanan Hell Let Loose tam size göre. Oyun tamamen takım oyununa ve iletişime dayalı taktiksel bir FPS yapımı.

Oyunda 50'ye 50 İkinci Dünya Savaşı'nın Batı, Kuzey Afrika ve Doğu Cepheleri haritalarında savaşıyorsunuz. Her oyuncunun kendi mangasında belirli bir görevi. Bunlardan bazıları; sıhhiyeci, tüfekçi veya antitakçıdır. Hell Let Loose'da bireysel beceriden ziyade, takım arkadaşlarınızla olan iletişimizin ve kurduğunuz taktiğiniz maçı kazanmak için en önemli şeylerdendir.

Oyunun en iyi yanlarından biri de savaşın o korkutucu atmosferini en iyi şekilde vermesidir. Yanınızda patlyan bir top mermisi ekranınızı sarsarken, hayatta kalmak için siperden çıkmaya korktuğunuzu gerçekten hissedeceksiniz. Eğer II. Dünya savaşı temalı savaş oyunları seviyorsanız, Hell Let Loose'a bir şans vermenizi tavsiye ederiz. Unutmadan, oyun şu an Steam'de yüzde 75 indirimde.

Call of Duty 4: Modern Warfare Nasıl Bir Oyun?

Evet, geldik listemizin efsanelerinden birine. Call of Duty 4: Modern Warfare, gerek hikayesi gerek nefes kesen aksiyonuyla bir nesli ekran başına kitlemiştir.

Oyunun tek oyunculu hikaye modu, dönemine göre adeta yüksek bütçeli bir Hollywood aksiyon filmi gibidir. Hatta, Çernobil'in o tekinsiz ortamında geçen gizlilik görevi, oyun dünyasının en ikonik keskin nişancı görevlerinden biridir.

Call of Duty 4: Modern Warfare'yi ister tek oyunculu hikaye modunda isterse multiplayer moduyla arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Oyun yıllar geçse de oynanabilirliğinden hiçbir şey kaybetmeyen nadide bir klasiktir.

Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı'nın o acımasız yüzünü gösteren en iyi oyunlardan biridir. Oyunumuzda iki mod var. İlk modumuz, multiplayer modu. Bu modda çeşitli Birinci Dünya Savaşı haritalarında diğer oyuncularla birlikte savaşıp o kanlı ve heyacan dolu atmosferine adım atabilirsiniz. Diğer modumuz ise tek oyunculu ana hikaye modudur. Bu mod Birinci Dünya Savaşı'nın farklı cephelerindeki farklı askerlerin gözünden anlatılan 6 farklı hikayeden oluşur.

Oyun, oyuncuya sadece klasik piyade çatışmalarını sunmuyor, zeplinler, zırhlı trenler veya dönemin hantal tanklarını da kullanabiliyorsunuz. Oyunu Game Pass'teki en iyi savaş oyunları listemize sokan şey ise, yapımcıların Birinci Dünya Savaşı temasını gerçeğe en yakın şekliyle işleyebilmiş olmaları. Sesler, hücum çığlıkları, düşman askerlerin ettiği küfürler savaşın bütün gerçekliğini oyuncuya sunuyor.

This War of Mine Nasıl Bir Oyun?

Savaş oyunaları listesinde bu oyunun ne işi var diyebilirsiniz. Ancak savaşlar her zaman kahramanlık hikayelerinden ibaret değildir. Arka plandaki sivillerin yaşadığın dramda en az cephelerdeki çatışmalar kadar acımasız ve amansızdır. This War of Mine ise tamamen işte bu savaşın arka planına odaklanıyor. Oyun, tür olarak hayatta kalma ve yönetim simülasyonu oyunudur.

This War of Mine her ne kadar kurgusal bir savaş ortamında geçse de 1992-1996 yılları arasında gerçekleşen Bosna Savaşı ve Saraybosna Kuşatması'ndan ilham alınarak tasarlandığı iddia ediliyor.

Oyuna, kuşatma altındaki bir Pogoren şehrinde derme çatma bir sığınıkta başlıyorsunuz. Amacınız bir grup sivili hayatta tutmak. Bunun için gündüzleri keskin nişancılardan korunmak için sığınıkta kalırken, geceleri sokaklara çıkıp yiyecek ve ilaç arıyorsunuz.

Oyunun listemize almamıza neden olan şey ise savaşın siviller üzerindeki psikolojik ve fiziksel yıkıcılığını çok iyi anlatması. Oyun, sizi sık sık zorlu ahlaki seçimler yapmak durumunda bırakıyor. Örneğin; kendi grubunuzu doyurmak için masum insanlardan yemek çalacak mısınız? Bu gibi ahlaki ve sarsıcı seçimler yapmanın, oyunun gidişatını etkilediğini söylediğini belirtelim. Eğer, savaşların arka planında neler yaşandığını merak ediyorsanız, onu tüm gerçekçiliğiyle anlatan This War of Mine'ı denemenizi tavsiye ederiz. Üstelik oyun, Türkçe dil desteğine de sahip.

Ready or Not Nasıl Bir Oyun?

Eğer daha yavaş tempolu ve aşırı gerçekçi bir savaş oyunu arıyorsanız, en iyi FPS oyunlarından olan Ready or Not tam size göre. Oyunda, son derece zor operasyonlara katılan elit bir SWAT ekibini yönetiyoruz. Oyunu ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla 5'er kişilik takımlar kurarak oynayabilirsiniz.

Oyunun, özellikle elinize silahı alıp sıka sıka gideceğiniz bir oyun olmadığını belirtmek isteriz. Ready or Not'da her biri birbirinden farklı operasyonlar yönetiyoruz. Haritaya bakıp, hangi kapıdan sızacağınız veya yanınıza hangi ekipmanları alacağınızı önceden planlamanız gerek.

Oyundaki amacımız, rehinleri kurtarmak ve suçluları etkisiz hale getirmek. Etkisiz hale getirmek demişken sadece öldürmekten bahsetmiyoruz. İlk hedefimiz her zaman suçluları sağ ele geçirmek çünkü oyundaki en yüksek puanı bu şekilde elde ediyoruz.

Ready or Not bu operasyon gerçekçiliği yanında silahların ağırlığı, geri tepmeleri, mermi balistikleri ve kapalı alan çatışma mekanikleri açısından gerçeğe en yakın en iyi savaş oyunlarından biri.

Chivalry 2 Nasıl Bir Oyun?

Şimdi modern silahları bir kenara bırakıyoruz. Yayların, baltaların ve kılıçların hakim olduğu Orta Çağ savaşlarına gidiyoruz. Chivalry 2, birinci veya üçüncü şahıs kamerasından oynanabilen Orta Çağ temalı çok oyunculu bir yakın dövüş oyunudur.

Oyunda 64 kişiye kadar oyuncu kapasiteli haritalarda savaşıyorsunuz. Oyun sadece birbirinize kılıç veya baltaları salladığınız bir yapım değil. Savaşlarda meydan savaşlarından, kale kuşatmalarına kadar birçok farklı tema bulunuyor. Burada, mancılıkla surları yıkmanız, koçbaşıyla kale kapılarını kırmanız veya köyleri yağmalamanız gerek. Bu sebeple Chivalry 2, basit bir Orta Çağ temalı savaş oyunundan çok daha fazlasını sunuyor.

Company of Heroes 2 Nasıl Bir Oyun?

Company of Heroes 2, İkinci Dünya Savaşı temasını konu alan taktiksel derinliği oldukça derin olan bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Oyun temel olarak bir strateji oyunu olsada gerek atmosferi gerek teması olsun listemize girmeyi hak etti. Hatta oyun 2013 yılında çıkmasına rağmen halen 2026'da oynayabileyeceğinz en iyi strateji oyunları arasındadır.

Company of Heroes 2'de bir general olarak, 2. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesinde Almanlara karşı savaşıyoruz. Oyunda klasik strateji oyunlarında olduğu gibi asker basıp göndermek pek bir işe yaramıyor. Tıpkı gerçek bir general gibi savaşı planlamalısınız. Birliklerinizi siperlere yerleştirmeli, tanklarınızı doğru açılarda konumlandırmalı ve kaynak noktalarını ele geçirmelisiniz. Aynı zamanda çevresel etkenler kurduğunuz taktiksel savaşın gidişatını doğrudan etkliyor.

Özellikle karlı haritalarda birlikleriniz karda yavaşlar ya da soğuktan donarak ölebilir. Bu sebeple bu haritarda askerlerinizi kamp ateşlerinin yanına veya binaların içine sokarak korumanız gerekiyor. Tanklarınızı ise donmuş nehirlerden ya da göllerden geçirirken de dikkatli olmalısın, buzlar kırılarak tanklarınız suyun içine gömülebilir. Bu olağanüstü gerçekçiliğiyle Company of Heroes 2'yi oynamadıysanız eğer bir şans vermenizi tavsiye ederim.

Insurgency: Sandstorm Nasıl Bir Oyun?

Focus Entertaninmet tarafından yayınlanan Insurgency: Sandstorm acımasız bir taktiksel FPS oyunudur. Oyunu nitelendirecek olursak; Call of Duty gibi arcade nişancı oyunlarıyla Arma gibi ağır askeri simülasyonların tam ortasında yer alıyor.

Oyunun acımasız olduğunu söylemiştik. Şöyle ki; oyunda herhangi bir can barı bulunmuyor, haritada düşmanlarınızı gösteren işaretler yok ve kaç merminiz kaldığını dahi şarjörü çıkarıp bakarak kontrol etmeniz gerekiyor. Ayrıca oyunda tek bir mermiyle ölebilir veya düşmanınızı öldürebilirsiniz.

Insurgency: Sandstorm'da co-op ve pvp modları da bulunuyor. İsterseniz arkdaşlarınızla birlikte bir takım kurarak, aşırı gerçekçi ve agresif yapay zekaya karşı savaşabilirsiniz. İsterseniz pvp modunda oyundaki diğer oyunculara karşı takım kurarak savaşabilirsiniz.

Mount & Blade II: Bannerlord Nasıl Bir Oyun?

Talewords tarafından geliştirilen yerli ve milli oyunumuz Bannerlord, strateji ve askiyon-RPG türlerini birleştiren en iyi oyunlardan biridir. Oyunu ilk defa duyanlar için, oyunumuz Kalradya adlı kurgusal bir Orta Çağ kıtasında geçiyor. Bu kıtada sıfırdan başlayıp, ya bir kralın hizmetine girerek onun bütün kıtayı fethetmesine yardımcı olabilirsiniz ya da kendi krallığınız kurup kıtanın tek hakimi olabilirsiniz. Seçim sizin.

Oyunda haritadayken, birliğinizi hareket ettirebilir, şehirleri ziyaret edebilir, bu şehirlerde ticaret yapabilir, asker toplayabilir ya da köyleri yağmalayabilirsiniz. Haritada bir düşman ordusuyla, haydut grubuyla karşılaştığınızda ya da bir şehri veya kaleyi kuşattığınızda bizzat savaş alanının içine giriyorsunuz. Kendi karakterinizi kontrol ederek, ister yaya ister piyade olarak düşman birliğiyle, ordunuzla birlikte savaşırsınız. Ayrıca, savaş alanında ordunuzu dizilişini değiştirebileceğiniz, her askeri birime ayrı ayrı komut verebileceğiniz mekanikler de oyunun içerisinde bulunuyor.

Mount & Blade II: Bannerlord'un oyuncuyu çeken taraflarından biri de rol yapabilme imkanı tanımasıdır. Oyunda isterseniz, kervanlar kurup ticaret yaparak bi ticaret imparatorluğu kurabilir, ister herhangi bir kralın hizmetin girerek sadık bir derebeyi olabilirsiniz, isterseniz de kendi krallığınızı kurabilirsiniz.

Oyunun en güzel tarafı ise sınırsız mod desteğine sahip olmasıdır. Oyunun şimdiye kadar birçok fazla modu yayınlandı. Mount & Blade II: Bannerlord'un Steam Atölyesinden yapılan modlara ulaşabilirsiniz.

Bizim Game Pass'teki en iyi savaş oyunları listemizdeki oyunlar bunlar. Peki, sizin listemizde olmayıp Game Pass'de oynadığınız savaş oyunları var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!