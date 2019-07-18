Flippuz, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olan Flippuz, zorlu bölümleri tamamlayıp eğlenceli deneyim yaşayabileceğiniz bir oyundur. Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz oyunda blokları katlayarak ilerliyor ve düzensiz blokları katlayarak alanı dolduruyorsunuz. Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz oyunda basit parmak hareketleriyle blokları kontrol edebiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli de olmanız gerekiyor. Renkli grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda basit ve anlaşılır bir arayüz yer alıyor. Yüzlerce zorlu seviyeye sahip olan Flippuz, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceği bir oyun diyebilirim.

Flippuz oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.