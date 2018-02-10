Foolball, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Keyifli dakikalar geçirebileceğiniz bir mobil oyun olan Foolball ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunu olarak dikkat çeken Foolball, telefonlarınızda olması gereken bir mobil oyundur. Mücadele gücü bir hayli yüksek olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Becerilerinizi de ön plana çıkarabileceğiniz oyunda ekrana dokunarak karakterinizi kontrol ediyor ve gladyatör savaşlarına dahil olabiliyorsunuz. Global çapta düşmanlarla da mücadele edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli bir şekilde oynamanız gereken oyunda keyifli dakikalar da geçirebiliyorsunuz. 20'den fazla karakterin yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşarak farklı karakterlerin kilitlerini de açabiliyorsunuz. Keyifli dakikalar geçirebileceğiniz Foolball oyununu sakın kaçırmayın.

Foolball oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.