GAP Türkiye uygulaması üzerinden iOS işletim sistemli cihazlarınızda dilediğiniz giyim ürününü kolayca satın alabilirsiniz.

Hoşunuza giden ve satın almak istediğiniz ürünleri, mağazada gezme zorluğu olmadan iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden satın almak istiyorsanız GAP Türkiye uygulamasını kullanabilirsiniz. Birbirinden şık ürünlerden kendi zevkinize göre şık kombinler oluşturabileceğiniz ve herkesin dikkatini çekebileceğiniz ürünler sunan GAP Türkiye uygulamasında, konumunuza en yakın mağazaları da görebilmeniz mümkün.